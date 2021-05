Allergisch voor pinda's? Gina bedacht een simpele zelftest

Stel je voor, je zit in het restaurant en wilt zeker weten dat er geen pinda's in het eten zijn verwerkt. Of je krijgt ergens een koekje zonder verpakking, waardoor je niet direct kunt achterhalen of je het veilig kunt eten. De zelftest van Gina Ross, die er cum laude op promoveerde aan de universiteit in Wageningen, moet straks uitkomst bieden.

Zo groot als een bankpas

De test is als het ware een mini-laboratorium, waarbij je op een eenvoudige manier kunt achterhalen of er bepaalde allergenen in het voedsel zitten. Het exemplaar dat Ross ontwikkelde met behulp van een 3D-printer controleert koekjes op de aanwezigheid van pinda's en hazelnoten.

De zelftest voor allergenen. Foto: Gina Ross

“De test is zo groot als een bankpas”, vertelt de 27-jarige Britse. Je hoeft volgens haar geen geleerde te zijn om de test af te nemen. “De test is gebruikersvriendelijk. Je hoeft alleen maar een paar simpele handelingen te doen.”

In de basis is de allergenentest vergelijkbaar met een zwangerschapstest: als er een 'gevaarlijke' stof in zit, dan zie je dat aan een streepje. Ross maakt zelf de vergelijking met de zelftesten voor het coronavirus, die inmiddels in het hele land te koop zijn. “Misschien opent het de deur voor meer zelftesten. Het ligt er een beetje aan hoe goed de coronazelftest wordt ontvangen.”

Over een paar jaar in de winkel?

Ross kwam voor haar PhD naar ons land, in het kader van het EU-project FoodSmartphone. Daarbij wordt gekeken hoe een smartphone kan bijdragen aan de voedselkwaliteit. De allergenentest kun je zonder smartphone afnemen, maar een mobieltje is wel handig als je meer informatie wil over de uitslag van de test.

Het kan nog wel even duren voordat de zelftest voor iedereen te koop is. Het is nu aan het bedrijfsleven om de test voor een groot publiek toegankelijk te maken. “Ik zou heel graag zien dat deze gebruikersvriendelijk test over een paar jaar in de winkel te koop is”, aldus Ross.