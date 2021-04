Suzan & Freek krijgen gouden plaat voor 'Goud'

Het Achterhoekse duo Suzan & Freek heeft een gouden plaat in ontvangst genomen voor hun hitsingle Goud, die dit jaar uitkwam. Een liedje krijgt de status 'goud' als het meer dan 40.000 keer is verkocht of minstens zes miljoen keer is gestreamd.

In het geval van Suzan & Freek hebben de twee die laatste maatstaf duidelijk gehaald: hun single is inmiddels meer dan 10 miljoen keer gestreamd. Eerder gebeurde dat al met hun singles Als het avond is uit 2018, Blauwe dag uit 2019 en De overkant uit 2020.

Het duo is apetrots op de waardering die ze krijgen voor hun muziek. "Het blijft echt bijzonder dat je een liedje schrijft, en dat het daarna niet alleen meer van ons samen maar ‘van iedereen’ wordt", laten ze dinsdag weten via Instagram.

Volgens Suzan & Freek hebben ze via hun sociale kanalen veel mooie, persoonlijke en ook verdrietige verhalen ontvangen over hun single Goud. Dinsdagavond spelen ze hun populaire nummer bij The Streamers, een livestreamconcert in het werkpaleis van Koning Willem-Alexander in Den Haag.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.