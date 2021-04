Jeugdlintjes in Wageningen op de fiets rondgebracht

Maar liefst 43 jonge Wageningers ontvingen op Koningsdag, uit handen van burgemeester Geert van Rumund en kinderburgemeester Mats van Leersum een welverdiend Jeugdlintje. De burgemeesters brachten op de fiets de jeugdlintjes rond. Ze ontvingen een lintje vanwege een bijzondere prestatie op sociaal, maatschappelijk, cultureel of sportief gebied. Trompettist Han ter Maat speelde ‘You are the Champion’ om de uitreiking extra speciaal te maken.

Wie kregen een lintje?

Karlijn, Tirza, Kristien, Annesofie, Mana-Luz, Roos, Kadika, Froukje, Kyliana, Liz, Rinske, Rosannah, Abigail, Jara, Yaralisah, Marieke, Mabel, Mariëlle, Jon, Lucia, Luna, Mirke, Jente, Hanna, Benjamin, Inge, Dian, Joakin en Rienke vormen de ASG groep (Gender and Sexuality Allianxe) van het Pantarijn. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een veilig schoolklimaat waarbij iedere leerling niet alleen zijn of haar talent ontdekt maar ook zijn of haar eigen identiteit/gender.

Het jaarlijkse hoogtepunt is paarse vrijdag waarbij iedereen op een bijzondere manier op school welkom wordt geheten. Ze delen paarse armbandjes uit, schilderen paarse hartjes op de wangen en je kunt zelfs plaatsnemen in de paarse kast en hier vol zelfvertrouwen weer uitstappen.

Rozalie, Maren, Eva, Anka, Silke, Tara, Elle, Eveline, Fleur, Imke, Irsa, Julia, Julia, Katya, Laura, Laura, Marilou, Mike, Sofie en Christel kregen een speciale aanmoedigingsoorkonde omdat zij het goede werk van de leerlingen van de ASG groep overnemen omdat die van school gaan.

Aniek spaart al 5 jaar doppen voor KNFG. Inmiddels is ze al duizenden doppen verder en niet te stoppen. Ze trommelt bedrijven, verenigingen en mensen in haar omgeving op om met haar mee te sparen.

Kick doneerde 30 cm haar aan de stichting Haarwensen. Hij zag een filmpje over een meisje die haar lange haren doneerde. Toen wilde Kick dit ook doen. Het was een regelrechte uitdaging; aangezien worden voor een meisje, de klitten, het kammen, het haar in een staart proppen en zelfs in een knot.

Nolan collecteerde ondanks zijn autisme en ontwikkelingsstoornis voor het gehandicapte kind. Hij collecteerde drie hele dagen en belde zelf overal aan. Hield zijn praatje en verzamelde een mooi bedrag voor het goede doel. Sindsdien maakt hij grote sprongen en heeft meer vertrouwen in zichzelf.

Sam Paul staat voor iedereen klaar en helpt zonder iets terug te vragen de ouderen in de buurt met allerlei klussen. Hij kon door de Coronatijd geen stage lopen bij de gemeente. Daarom zette hij zijn stage uren in, om in de buurt de tuinen te onderhouden.

Csongor, Daniek, Romy en Tariq hielpen in Corona tijd de zweminstructeurs tijdens de zwemlessen in zwembad De Bongerd. Zij assisteerden in het water met het aanleren van de slag en hielpen kinderen die bang waren. Zo konden de lessen toch doorgaan.

Lucas, Siebe, Max en Seth organiseerden tijdens de eerste loc down in 2020 een sponsorloop in de buurt om geld in te zamelen voor kinderen in Nepal. Ze haalden ruim 500 euro op. Door dit bedrag kregen bijna 100 hongerlijdende gezinnen een maaltijd!

Mocne en David zijn de initiatiefnemers om de nieuwe skatebaan te realiseren in Noord West. De gemeenteraad heeft toestemming gegeven en legde een deel van het benodigde bedrag bij. Het andere deel moesten ze door acties en het zoeken van sponsoren zelf verzamelen. En dat is ook gelukt.