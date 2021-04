Groot feest in Park Sonsbeek, coronaregels aan de laars gelapt

Verslaggevers en videocorrespondenten die ter plaatse zijn in het park zeggen dat er tot 18.00 uur geen handhavers of politieagenten te zien waren in Sonsbeek. Inmiddels zijn er enkele ME'ers gearriveerd, zij houden vooralsnog afstand. Het publiek bestaat uit veel jongeren, aangevuld met een deel van de deelnemers en bezoekers aan de demonstratie die eerder op de dag in Arnhem was.

"Sommige bezoekers zitten netjes met z'n tweeën op een kleedje, anderen doen dat met iets grotere groepen. Maar er zijn ook groepen die met zeker twintig man bij elkaar zijn gaan zitten. En wat verderop staat een grote groep die massaal I wanna see a rainbow high in the sky meebrult met de muziek", aldus de verslaggever ter plaatse.

Het Sonsbeekpark loopt vol met bezoekers. Foto: Persbureau Heitink

De NOS stelt dat er inmiddels vijf aanhoudingen zijn verricht in Arnhem.

Controles

De politie liet rond 14.45 uur al via Twitter weten dat er op verschillende invalswegen controles werden uitgevoerd. Dat betrof vooral controles op mensen die naar het centrum wilden of naar De Markt, waar een demonstratie gaande was tegen het coronabeleid van de overheid.

Burgemeester Ahmed Marcouch vaardigde een noodverordening uit, om ervoor te zorgen dat er niet méér dan 500 mensen op de demonstratie zouden afkomen.

Drukte in Apeldoorn

Eerder op de dag werd het al druk in het Oranjepark in Apeldoorn. De situatie werd daar dermate onhoudbaar, dat de gemeente een nadrukkelijke oproep deed aan iedereen om weg te blijven uit het park.

Bezoekers van het park hielden onderling weinig tot geen afstand, waarmee de coronamaatregelen niet gehonoreerd werden. Wie nog naar het park wilde komen, werd gevraagd dat niet te doen.

