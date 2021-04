Zes aanhoudingen bij drukbezochte demonstratie in Arnhem

Er waren vijf aanhoudingen voor belediging van politieambtenaren en één voor openlijke geweldpleging. De Markt in het centrum van de stad, waar de demonstratie begon, is inmiddels leeggestroomd.

Noodverordening

De demonstratie was een initiatief van Nederland in Verzet, dat ook achter de uit de hand gelopen demonstraties op het Museumplein in Amsterdam zat. Burgemeester Ahmed Marcouch stelde dinsdagochtend een noodverordening in uit vrees voor rellen in de Gelderse hoofdstad.

Op de demonstratie in Arnhem kwamen honderden mensen af. Met de gemeente was vooraf afgesproken dat er maximaal 500 mensen konden demonstreren, maar dat werden er uiteindelijk veel meer. De gemeente zegt dat Marcouch 'in het belang van de openbare orde en veiligheid heeft besloten om gecontroleerd mensen toe te laten'.

Honderden demonstranten verlieten rond 15.00 uur het plein om een protestmars door de binnenstad te lopen. De politie hield de groep nauwlettend in de gaten. Er was ook veel ME op de been, maar er werd niet ingegrepen. De gemeente zegt contact op te nemen met de organisatie, omdat die zich niet aan afspraken zou hebben gehouden.

De demonstratie was rond 16.00 uur afgelopen. Marcouch spreekt zijn complimenten uit voor het optreden van de politie en handhaving. "Ik ben blij dat de middag zonder grote geweldsincidenten is verlopen."

