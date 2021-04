Protestmars door centrum van Arnhem, veel ME op de been

Arnhem had vooraf een maximum gesteld op 500 deelnemers aan de demonstratie. Dat aantal was al snel bereikt, waarna het plein werd afgesloten.

Honderden demonstranten verlieten rond 15.00 uur de Markt en liepen de stad in. Een woordvoerder van de gemeente kan niet zeggen of daar afspraken over zijn gemaakt. Volgens haar verloopt de demonstratie over het algemeen rustig.

Veel ME

De stoet wordt in de gaten gehouden door de politie. Er is ook veel ME op de been, maar vooralsnog wordt er niet ingegrepen. Wel zijn de toegangswegen richting het centrum afgesloten en worden er controles uitgevoerd.

De groep loopt terug richting de Markt, waar de demonstratie om 14.00 uur begon. De demonstratie duurt volgens de afspraken nog tot 16.00 uur.

De protestmars door de stad. Foto: Persbureau Heitink

