'Kom niet meer naar de Markt, het is vol', Arnhem op scherp vanwege demonstratie

Bij de demonstratie mogen maximaal 500 mensen zijn, zo is vooraf afgesproken met de gemeente Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde dinsdagochtend een noodverordening af, omdat hij signalen had ontvangen dat er groepen naar Arnhem zouden komen om te rellen. Daarbij ging het om supporters van voetbalclubs NEC en FC Twente, maar ook de zogenoemde 'Defend'-groepen.

De organisatie van de demonstratie ligt in handen van Michel Reijinga. Hij zat ook achter de eerdere manifestaties op Museumplein, die vaak eindigden met een hard politieoptreden. "Wij staan hier tegen het algemene beleid van Mark Rutte. Of het nu kabinet-Rutte III of IV is, dat maakt niet uit. Het is al tien jaar wanbeleid."

'Belemmerende maatregelen'

De aanwezigen protesteren onder meer tegen de coronamaatregelen. Eén van hen is de 80-jarige Gerard Nederpel, die er speciaal voor uit Rotterdam is gekomen. "Ik sta hier tegen de belemmerende maatregelen van de overheid, waardoor onze vrijheden zo enorm beperkt zijn." Volgens hem is er geen bewijs dat die maatregelen nut hebben voor de gezondheid.

Gerard Nederpel (rechts) was er al vroeg bij. Foto: Omroep Gelderland

Reijinga loopt naar eigen zeggen vanmiddag over het plein om mensen erop te wijzen dat ze zich aan de afspraken met de gemeente houden. Dat betekent onder meer dat er voldoende afstand moet worden gehouden, maar ook dat er geen geweld wordt gebruikt.

Als er geweld gebruikt wordt, kun je klappen terug verwachten

De organisator heeft geen goed woord over voor de noodverordening, die hij dinsdagochtend 'zonder overleg in zijn mailbox gedropt kreeg'. "Ik vind het een goedkoop spelletje."

De Defend-groepen die naar Arnhem zouden komen, staan volgens hem niet voor geweld. "Daar hebben ze direct bezwaar tegen aangetekend", zegt hij. "Groepen van Defend staan voor geweldloos. Maar als er geweld gebruikt wordt, zoals in Amsterdam, dan kun je klappen terug verwachten. Dat ze een bepaalde agressieve uitstraling hebben, dat is voor ons alleen maar mooi. Ze verdedigen onze mensen."

De Markt is vol. Foto: Persbureau Heitink

Volgens Marcouch helpt de noodverordening om relschoppers tegen te houden. "We kunnen mensen van wie we vermoeden dat ze erop uit zijn om te rellen tegenhouden en wegsturen. De politie kan mensen onderzoeken en fouilleren, op eventueel verboden wapentuig. De inzet is om onze bewoners aan de voorkant te beschermen en de demonstranten de ruimte te bieden om op een goede manier te demonstreren."

De demonstratie duurt nog tot ongeveer 16.00 uur. Marcouch gaat ervan uit dat de deelnemers zich aan de afspraken houden en dat de openbare orde niet wordt verstoord. "Maar als er geweld ontstaat, zal de politie op een gegeven moment ingrijpen."

'100.000 man de straat op'

Reijinga zegt na de demonstratie in Arnhem ook op andere plekken in Nederland te willen protesteren. "We gaan nu landelijk. Hierna komt Den Bosch, daarna Apeldoorn en zo gaan we heel Nederland door."

"Nederland wordt steeds wakkerder", vervolgt hij. "Nu zijn het er misschien 1000, volgende week 2000 en daarna 5000. Wat in buitenland kan, kan hier ook. Uiteindelijk met 100.000 man de straat op, dat moet kunnen."

