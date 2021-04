Advocaat Chickfriend in hoger beroep in fipronilzaak

De advocaat van één van de eigenaren van het bloedluisbestrijdingsbedrijf Chickfriend gaat in hoger beroep tegen de celstraf die onlangs is opgelegd. Volgens de advocaat heeft zijn cliënt niet willens en wetens de volksgezondheid in gevaar gebracht door te werken met het verboden bestrijdingsmiddel fipronil in kippenstallen.

Het chemische fipronil werd in 2017 in kippen en eieren ontdekt. De eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend en Chickclean hadden fipronil in een mengsel in honderden kippenstallen gebruikt om zo bloedluis te bestrijden.

De Barnevelder wordt met zijn voormalige compagnon uit Nederhemert verantwoordelijk gehouden voor de fipronilcrisis in 2017. Miljoenen fipronileieren en vervuilde kippen werden destijds vernietigd. De rechtbank in Zwolle veroordeelde de twee mannen hiervoor onlangs tot één jaar cel en legde de bedrijven voorwaardelijke boetes op.

Strafmaat is te hoog stelt advocaat

Advocaat van de Barnevelder Aart van Voorthuizen is het niet eens met het vonnis van de rechtbank. De strafmaat is volgens hem te hoog. Door de rechtbank in Zwolle is vastgesteld dat de twee door hun handelen de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht. Van Voorthuizen betwist dat en liet eerder al weten dat in diverse onderzoeken en documenten van de overheid is vastgesteld dat de hoeveelheid fipronil die werd aangetroffen géén gevaar vormde voor de volksgezondheid.

De rechtbank stelde eerder ter zitting vast dat de twee wel degelijk een gevaar veroorzaakten door het gebruik van een chemisch verboden middel in de voedselketen. De rechtbank redeneerde dat, ook al was er niemand ziek geworden door fipronil, er toch bewust een risico is genomen door een onbekende verboden stof in de voedselketen te gebruiken.

Ook is er volgens de rechtbank door de eigenaren van Chickfriend en Chickclean geen moeite gedaan om te achterhalen met wat voor mengsel ze precies werkten in de kippenstallen. Wanneer de zaak in hoger beroep dient is onduidelijk.

Zie ook: 'Het is niet niks', hoofdrolspelers fipronilcrisis moeten twaalf maanden zitten