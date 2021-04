Noodverordening van kracht in Arnhem, dit moet je erover weten

In Arnhem is dinsdag een noodverordening van kracht uit vrees voor rellende voetbalsupporters. Ook gaat er op social media rond dat er zogenoemde 'Defend'-groepen naar Arnhem willen kopen. Deze groepen zijn eerder betrokken geweest bij ernstig uit de hand gelopen coronademonstraties.

Marcouch ziet geen andere optie dan een noodverordening in te stellen. “We doen het alleen maar omdat het echt hard nodig is”, zegt hij tegen Omroep Gelderland. “We willen de mensen die op een goede manier gebruik maken van de natuur en stad de nodige bescherming en veiligheid bieden. Als je die informatie hebt dat er groeperingen erop uit zijn om wanordelijkheden te veroorzaken in de stad, dan moet je er als burgemeester alles aan doen om dat te voorkomen. Daar helpt die verordening bij.”

Politie houdt toezicht op de Markt. Foto: Omroep Gelderland

Wat houdt een noodverordening in?

Een noodverordening kan worden afgekondigd door een burgemeester of voorzitter van een veiligheidsregio, maar alleen in buitengewone omstandigheden. Bijvoorbeeld als er gevreesd wordt voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening wordt ingesteld om ongeregeldheden te voorkomen. Omdat zo'n verordening een inbreuk vormt op grondrechten zoals de vrijheid van beweging en demonstratie, wordt daar terughoudend mee omgegaan.

Wat is het verschil met een noodbevel?

Een noodbevel geldt voor een bepaald aantal personen of organisaties. Met dit middel kunnen autoriteiten in een bepaald gebied optreden tegen specifieke personen, denk aan relschoppers. Met het noodbevel kunnen ze bijvoorbeeld straten afsluiten en pleinen laten ontruimen door de ME.

Een noodverordening richt zich tot een grotere groep en is vaak van langere duur. Bovendien wordt een noodbevel vaak ineens ingevoerd, terwijl een noodverordening moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Een noodverordening wordt dus vaak van tevoren aangekondigd, als de burgemeester of veiligheidsregio de problemen vooraf zien aankomen.

Wat betekent de noodverordening voor Arnhem?

De verordening tot 22.00 uur geldt voor de gehele bebouwde kom. Wie geen 'redelijk doel' heeft om in Arnhem te zijn, kan de toegang worden ontzegd. De politie kan bij invalswegen van de stad controleren of er mensen zijn die uit zijn op een confrontatie, bijvoorbeeld rond de demonstratie die voor de Markt in Arnhem gepland staat. Daar zijn maximaal 500 deelnemers welkom. Als de politie denkt dat mensen daar niet vreedzaam willen demonstreren, kunnen ze worden weggestuurd.

In de noodverordening staat verder dat je geen voorwerpen bij je mag hebben die je kan inzetten als wapen, zoals vuurwerk, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen en stokken. Ook geldt er een verbod op gezichtbedekkende kleding, met uitzondering van mondkapjes.

Wordt een noodverordening vaak ingezet?

Was het tot vorig jaar nog uitzonderlijk als een noodverordening werd ingezet, sinds het uitbreken van het coronavirus wordt er steeds vaker naar het middel gegrepen. Zo golden er sinds maart 2020 noodverordeningen in de veiligheidsregio's, waarin de coronamaatregelen waren opgenomen. Op 1 december werden die noodverordeningen vervangen door de coronawet.

Behalve de noodverordeningen met de coronamaatregelen, zijn er ook verordeningen afgekondigd vanwege ongeregeldheden. Vooral eind januari was het raak, toen meerdere gemeenten een noodverordening instelden vanwege de avondklokrellen. Dat gebeurde onder meer in Apeldoorn en Harderwijk. In Nijmegen ging destijds het om een noodbevel.

Is er kritiek op de noodverordening?

Hoogleraar staatsrecht Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen uitte vorig jaar zijn ongenoegen over de noodverordening van de veiligheidsregio's, omdat die in strijd zou zijn met de grondwet. Zo werden coronafeestjes bij mensen thuis beëindigd met het verbod op samenkomsten, terwijl dat ingaat tegen het huisrecht. Ook wees hij erop dat de noodverordening werd gebruikt om een Pegida-demonstratie bij een moskee te verbieden, terwijl dat niets met de coronacrisis te maken had.

Dichterbij uitte de Arnhemse fractie van D66 vorig jaar kritiek op de noodverordeningen tijdens de coronacrisis, omdat ze niet door een gekozen parlement of gemeenteraad worden gecontroleerd. En ook volgens de sociaal-liberalen zijn er strijdigheden met grondrechten. De fractie wees op alternatieven, zoals de noodtoestand.

