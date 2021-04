Nieuwe artistiek leider voor Oostpool: 'Ik wil Oost-Nederlanders trots maken'

De 31-jarige Daria Bukvić is er helemaal klaar voor: ze wordt de nieuwe artistiek leider en artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool. Ze volgt Marcus Azzini op, die wegging nadat in een signaalonderzoek een patroon van seksueel overschrijdend gedrag was vastgesteld.

"We willen ervoor zorgen dat theater niet een plek is waar je het gevoel hebt dat je een levend museum inwandelt, maar dat we thema's aankaarten die over de leefwereld van nu gaan," vertelt ze aan Omroep Gelderland. "Ik denk dat ik daar goed bij pas."

Bukvić is Bosnisch-Nederlands en werd geboren in voormalig Joegoslavië. Op jonge leeftijd vluchtte ze met haar moeder naar Midden-Limburg. "Daar zat ik op een rooms-katholieke basisschool, omdat die het dichtst in de buurt was van ons huis." En daar komt ze voor het eerst in aanraking met theater.

"De katholieke kerk is op zich al een theatrale religie. Daar was ik mateloos door gefascineerd." Maar wat écht de doorslag gaf, was het kerstspel. "Ik dacht toen ik de hoofdrol in groep acht had: dit is wat ik met mijn leven wil."

Geen pastoor

Als actrice op het podium staan, is voor de jonge Bukvić niet genoeg. "Ik wil zelf verhalen creëren die twee uur lang mensen in een collectie ervaring zetten. Die helend is, die troostend is, die ontroerend is. Die mensen vervult van liefde en menselijkheid."

Maar Bukvić voelt niet de behoefte om haar stuk een duidelijke levensles mee te geven. "Mensen moeten zelf eruit opmaken wat ze aan mijn stukken hebben of wat ze er niet aan hebben. Ik ben geen pastoor die preekt. Ik ben een kunstenaar."

Gevoelig

In haar eigen werken komen vaak thema's naar voren die spanning oproepen. Dat is een bewuste keuze, vertelt ze. "Ik reflecteer, zoals Nina Simone zei, de tijdsgeest in mijn stukken. En als mensen daar ongemakkelijk van worden is dat prima."

Ze probeert met de stukken een menselijk verhaal te vertellen, ook als dat betekent dat niet iedereen fan is. "Wat ik kan doen is zo eerlijk mogelijk te reflecteren op de wereld vanuit mijn perspectief. Je kan niet iedereen tevredenstellen. Dat is inherent aan kunst maken."

'Seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Het afgelopen jaar vertrok bij Oostpool onder andere de artistiek leider na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het schrikt Bukvić niet af om nu volledig als artistiek leider en directeur hem op te volgen.

"Misschien kunnen wij juist wel een goed voorbeeld stellen. We hebben echt alles onder de loep genomen. Er zijn in de organisatie belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals de oprichting van een personeelsvertegenwoordiging, nieuwe protocollen en de aanstelling van twee nieuwe vertrouwenspersonen. Ik verwacht dat we daar de komende jaren veel profijt van gaan hebben."

Terug in werk

"Ik denk dat je het direct of indirect terug gaat zien in ons werk. Ook in mijn eigen werk, zoals bij de solovoorstelling 'Girls & Boys' over het vrouwelijk perspectief op mannelijk geweld met Hadewych Minis."

Ze is er in ieder geval klaar voor om zich onder te dompelen in Oost-Nederland. "Ik ga er echt wel voor zorgen dat het niet gaat voelen als 'de arrogante Randstedeling die dingen maakt voor Oost-Nederlanders'. Ik wil dat Oost-Nederlanders echt trots gaan worden op Oostpool. Daarom wil ik zichtbaarder dan mijn voorganger zijn en weerklank vinden in de regio."