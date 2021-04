Jeugdlintje voor Vera (13), mantelzorger en gezicht van brandwondencampagne

Vera Bekenkamp (13) heeft een jeugdlintje gekregen. Zij is het gezicht geweest van een brandwondencampagne en ze is mantelzorger. Jeugdburgemeester Josefien Camminga reikte het lintje op 27 april aan haar uit in het bijzijn van burgemeester Jan Nathan Rozendaal van Elburg. Vanwege corona kon dit niet in de Kloostertuin, maar buiten bij haar in de voortuin in Doornspijk. Het was een grote verrassing.

Het gezicht van een campagne

Vera is, toen ze ruim drie jaar was, ernstig verbrand nadat een spiritusbrander van een gourmetstel ontplofte. Vooral haar gezicht en haar handen waren erg verbrand. Ze heeft weken in het ziekenhuis gelegen en huidtransplantaties gehad. Daardoor heeft ze nu littekens in haar gezicht, op haar handen en lichaam. Voorjaar 2020 werd ze benaderd door de brandwondenstichting of ze het gezicht van de landelijke brandwondencampagne wilde zijn voor de collecteweek in oktober. Dat wilde ze wel, dus heeft ze een fotoshoot gedaan, interviews gegeven, filmpjes opgenomen met haar verhaal én stond ze op de posters van de collecteweek. Daarnaast heeft ze een heel aantal tekeningen gemaakt waar kaartjes van gedrukt zijn. De kaartjes werden naar kinderen in de brandwondencentra in Nederland gestuurd. De Brandwondenstichting tipte de familie van Vera om haar aan te melden voor het jeugdlintje.

Mantelzorger

Daarnaast is Vera een jonge mantelzorger. Vera’s zusje is chronisch ziek en is in periodes heel ernstig ziek geweest. Om het gezin te ontlasten, heeft Vera altijd veel gedaan in en rond het huis. Bij stichting Wiel maakt ze deel uit van een groep van jonge mantelzorgers waarmee ze allerlei activiteiten onderneemt om andere jonge mantelzorgers in de gemeente Elburg een hart onder de riem te steken en leuke activiteiten voor ze te organiseren.

Het jeugdlintje

Het jeugdlintje is een blijk van waardering voor jongeren die in Elburg wonen en die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Elburg, een bijzondere prestatie of daad hebben geleverd of een goed initiatief hebben genomen. De activiteit of prestatie moet niet langer dan één jaar geleden zijn.