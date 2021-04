Directeur kaasfabriek is ook dj

Hoewel hij geen kaasliefhebber is, geeft Maurice Gerlings sinds drie jaar als directeur van PG Kaas in Emmerik leiding aan meer dan honderd man. De 46-jarige Zeddammer heeft naast zijn drukke functie als directeur nog een bijzondere passie, hij produceert muziek en is actief als dj onder de naam Maurixx.

“Ik wil daar graag een combinatie tussen maken", zegt Gerlings. "Ik vind het werk hier heel leuk, ik doe dit samen met mijn zus en we werken heel leuk en goed samen en dat moet zeker zo blijven. Daarnaast blijft er voldoende tijd over voor het maken en draaien van muziek.” Overdag kaasboer en 's avonds dj lijkt een bijzondere combinatie, maar dat vindt Gerlings zelf niet. De Zeddammer wordt in zijn dj-ambitie gesteund door zijn naasten. Het laatste nummer dat de dj heeft gemaakt wordt zelfs vocaal begeleid door zijn vriendin. “Mijn omgeving vindt het leuk en er zijn veel mensen die me volgen. Ik ben heel blij met de reacties”, vertelt Gerlings.



Gerlings is nu tien jaar aan het dj'en onder de naam Maurixx en pakt sinds drie jaar het produceren op. Een echte doorbraak voor de dj in spe is er nog niet van gekomen. Wel blijft hij dromen en hoopt hij onder meer door het volgen van cursussen beter te worden. “Omdat ik mezelf graag wilde professionaliseren heb ik verschillende cursussen gevolgd", vertelt Gerlings. "Een tip daarin was: 'professionaliseer jezelf'. Want als je een nummer uitbrengt dat doorbreekt, zorg er dan voor dat alles op je sociale media staat. Dat heb ik ter harte genomen en ook zo gedaan.”



Balans

Gerlings wil voorlopig een balans houden tussen zijn directeursfunctie bij de kaasfabriek en zijn carrière als dj. Wel heeft hij een droom binnen de muziekwereld, hij hoopt van regionale festivalorganisaties de kans te krijgen om op een podium te staan: “Ik heb nu als doel om op Huntenpop te kunnen draaien voor een groot publiek. Dat ik die mensen allemaal mag laten genieten van mijn muziek.”