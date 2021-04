Een Whatsappje kan gevaarlijk zijn

Via Whatsapp kreeg een oudere vrouw een bericht. Ze dacht dat het haar dochter was die vroeg of ze geld kon lenen.

Een vriend van de kleinzoon van de vrouw zou het geld komen ophalen.

Vrouw trapt erin

De vrouw trapte er in en is veel geld kwijt, want later liet de dochter weten van niets te weten.

Nu zoekt de politie in deze zaak deze man. Weet je wie hij is? Bel dan 0800-6070 of 0800-7000 als je niet wilt dat jouw gegevens bekend worden. Zaaknummer: 2021150532.

Een tipformulier van de politie is er uiteraard ook, dat vind je hier.