Arnhem vreest voor rellen voetbalsupporters in binnenstad

Buiten de voetbalsupporters, gaat er op social media ook rond dat er zogenoemde 'Defend' groepen naar Arnhem willen komen. Deze groepen zijn eerder betrokken geweest bij ernstig uit de hand gelopen coronademonstraties, zo meldt de gemeente.

Er is vandaag ook een demonstratie aangekondigd op de Markt in Arnhem met de naam 'Weg met dit Kabinet'. De gemeente zegt dat deze demonstratie mag doorgaan, onder voorwaarden. Zo is het maximum aantal deelnemers bepaald op 500 en mag er alleen op de Markt gedemonstreerd worden.

Enkele demonstranten melden zich op de Markt in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Door de manifestatie en de aanwijzingen over de voetbalsupporters vond burgemeester Ahmed Marcouch het nodig om een noodverordening in te stellen. Daardoor kan de politie bijvoorbeeld bij invalswegen van de stad controleren. Zo kan een confrontatie tussen supportersgroepen worden voorkomen.

'Veilige manier faciliteren'

Burgemeester Marcouch: "Demonstreren is een grondrecht, en het is onze plicht om dat op een veilige manier te faciliteren door een geschikte plek aan te wijzen en afspraken te maken met de organisatie. Signalen van risico's op rellen op verschillende plekken in de stad, brengen dat demonstratierecht in gevaar. Bovendien zullen veel mensen op deze zonnige Koningsdag de parken opzoeken. Ik laat het niet toe dat gezinnen met jonge kinderen, of nietsvermoedende parkbezoekers, terecht komen in een groep relschoppers. Deze noodverordening is daarom nodig."