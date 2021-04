Koninklijke onderscheiding voor Ellen Venema

Stichting Amivedi registreert gevonden en vermiste huisdieren en bestaat al sinds 1933. Met een staat van dienst van ruim negenendertig jaar, is Ellen Venema de langst zittende vrijwilligster. In deze tijd van vluchtigheid is dat heel bijzonder, zo erkent ook Zijne Majesteit de Koning. Daarom heeft Ellen op 26 april een koninklijke onderscheiding gekregen.

Dieren weten niet dat het weekend is

Ellen’s werk bestaat uit het registreren van vermiste en gevonden huisdieren, het matchen van deze dieren en het onderhouden van telefonische en e-mailcontacten met dierenorganisaties, eigenaren en vinders. Dit doet zij voor de meldpunten Harderwijk en omstreken, Barneveld, Nijkerk en Voort-huizen. Stichting Amivedi heeft landelijk circa 140 vrijwilligers in dienst verdeeld over 110 meld-punten. Ook op de zaterdag en de zondag gaat het werk gewoon door, want dieren weten niet dat het weekend is. Het werk bestaat helaas niet alleen uit herenigingsmomenten faciliteren, maar ook uit het voeren van een slechtnieuwsgesprek in geval een geliefd huis is overleden.

Groot hart voor dier en mens

Naast haar primaire werkzaamheden bij Stichting Amivedi, is Ellen is ook coördinator van het landelijke informatienummer van de Stichting. Bij dit 0900-nummer kan het publiek dag en nacht terecht om te vragen bij welk meldpunt in het land zij hun dier kunnen aanmelden. Zij geeft daar leiding aan de groep vrijwilligers die de telefoondiensten draaien en staat ze met raad en daad bij. Alsof dat nog niet genoeg is, verzorgt Ellen Venema ook alle individuele verjaardagspost en de kerstmailing met daarin een attentie voor alle 140 vrijwilligers. Dat is een behoorlijke logistieke organisatie.

Hulde aan Ellen Venema!

Met al deze verantwoordelijkheden heeft Ellen zich nagenoeg onmisbaar gemaakt binnen Stichting Amivedi. “Zij is echt een spil in het geheel. Altijd bereid om in te springen en waar nodig mee te denken. Bovendien neemt zij in vakanties waar op andere meldpunten. Wij mogen altijd op haar rekenen en zij heeft zich zelfs nog nooit ziek gemeld. Ook toen haar echtgenoot in verband met zijn gezondheid een moeilijke periode doormaakte, bleef zij haar vrijwilligerswerk doen. Het is zo bijzonder om zo een trouwe vrijwilligster in ons team te mogen hebben, zij verdient echt een lintje!”, aldus Stichting Amivedi.