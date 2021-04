Petra en Theo zijn pleegouders van negen kinderen en kregen vandaag een lintje

Oeps, was het per ongeluk toch een beetje verklapt, die benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor Petra en Theo van de Weetering in Beuningen. Het echtpaar kreeg hun onderscheiding voor hun voortdurende inzet als pleegouders voor kinderen die de warmte van een pleeggezin zoeken.

"Ik kreeg een WhatsApp-bericht van een kennis die mij feliciteerde en zei dat ze het in de krant had gelezen", zegt Petra. "Maar ik wist van niks en dacht dat het een grap of vergissing was. Ik wist alleen dat we in de middag een afspraak hadden met onze schoonzoon om naar Ewijk te gaan. En toen stond dus ineens de burgemeester op de stoep, met onze kleinkinderen erbij."

Negen pleegkinderen

Petra en Theo van de Weetering zijn al jarenlang een pleeggezin voor kinderen van 3 tot 16 jaar, die dan ook 24 uur per dag en zeven dagen per week begeleiding krijgen. Momenteel heeft het stel negen pleegkinderen in huis. Het pleeggezin stond min of meer model voor de in totaal 120 pleeggezinnen die nu samen franchise-organisatie Driestroom vormen. Samen zijn de gezinnen goed voor de opvang van talloze kinderen.

Super verrast

Hoe dat voelt, Ridder in de Orde van Oranje Nassau zijn? "We waren echt super verrast en hebben al veel leuke reacties gekregen. En een mooie onderscheiding natuurlijk. Al vraag ik mij af bij welke kleren ik dat ding moet opspelden."

De verrassing van een koninklijke onderscheiding was er in Beuningen niet alleen voor Petra en Theo. Nog vier andere inwoners kregen een lintje en de bijhorende eer.