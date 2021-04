Vier koninklijke onderscheidingen in Wageningen

Burgemeester G.J.M. (Geert) van Rumund reikte afgelopen maandag tijdens de jaarlijkse lintjesregen aan vier Wageningers een koninklijke onderscheiding uit. De decorandi werden in aparte bijeenkomsten geridderd. De uitreiking vond plaats in de Grote Kerk op de Markt. Na afloop werd ook de burgemeester koninklijk onderscheiden. Zie het andere artikel op deze website.

De heer J. Beuving (Jan) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Beuving is vrijwilliger met een enorme staat van dienst. Van 1996 tot 2011 bewaakte hij voor de lokale afdeling KMTP Groei&Bloei de financiën en hield deze goed op orde. Voor de landelijke Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde vervulde hij meerdere bestuursfuncties en vertegenwoordigde hij rayon Gelderland-Zuid. Hij werkte voor de Stichting Landschapsbeheer Gelderland mee aan de ontwikkeling van twee Wageningse klompenpaden inclusief het onderhoud. Naast deze klompenpaden droeg hij bij aan de totstandkoming van diverse andere paden. De heer Beuving was jarenlang voorzitter van Schildklierstichting Nederland regio Gelderland. Voor de Vriendenkring Drente Wageningen was en is hij nog steeds zeer actief. Onder andere als penningmeester.

De heer B. de Bruin (Bert) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer De Bruin was koster van 1981–2001 van de Bevrijdingskerk en daarna koster van de Grote Kerk. Zijn inzet voor de Protestantse gemeente is groot, niets is te veel. Als scheidsrechter zette hij zich, voor diverse voetbalclubs in Wageningen en regio, jarenlang in om mooie sportieve wedstrijden te begeleiden. Ook voor het mini-dierenpark Duivendaal verrichtte de heer De Bruin veel werk. Hij verzorgde de dieren en hield het park en de omgeving erom heen schoon.

De heer A.M. (Alois) Canters werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Canters is voor veel oud-Wageningers een bekende Wageninger als eigenaar van de feestartikelenwinkel Het Masker. Als stadsomroeper, fotograaf en inspreker bij raadsvergaderingen zette de heer Canters zich in voor de zaken die hij belangrijk vond voor Wageningen. Zoals verlichting in de Hoogstraat, sluiting Wielewaag, vieringen 5 mei en Koninginnedag. Zijn uitgebreide foto-archief is voor de Historische Vereniging Oud Wageningen van bijzondere waarde.

De heer M.B. Jansen (Mans) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Als 17-jarige was de heer Jansen een van de jongste vrijwilligers van de provinciale verbindingsdienst Gelderland van het Nederlandse Rode Kruis. Als specialist communicatietechniek ondersteunde hij bij vele evenementen, zoals Vierdaagse, Bloesemtocht, maar ook bij de evacuatie Rivierengebied in 1995. Voor de vereniging van amateur radio communicatie VERON verzorgt hij lezingen en publiceert hij onderzoeken naar complexe schakelingen. Als vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Wageningen verzorgde de heer Jansen onder meer de kerktelefoon.