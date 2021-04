Wat schattig! Er is een schapenvierling geboren (en dit zijn de eerste beelden)

De vader van Carlijn en Walter, die een emmer water komt brengen, zegt dat zijn kinderen het er maar druk mee zullen krijgen de komende tijd: "Een schaap heeft maar twee spenen. Dat betekent dat er twee met de fles groot gebracht moeten worden."

De lammetjes moeten zo'n vijf keer per dag melk krijgen. Ook 's nachts. Maar dat schijnt broer en zus niet af te schrikken. "We hebben er een mooi flesje voor. Dat wordt hartstikke gezellig", zegt Walter.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Op de Niesjeshof hebben ze er duidelijk ervaring mee om lammetjes met de fles groot te brengen. De moeder van de vierling heeft immers al twee keer eerder een drieling geworpen. Ook toen moest telkens één van de lammetje met de fles worden gevoerd.

"Je hebt er inderdaad meer werk aan", zegt Carlijn. "Je moet er een paar keer per nacht uit om een flesje te geven om ze goed sterk te laten worden. Anders hebben ze meteen al een achterstand. Nu drinken ze nog wel allemaal bij de moeder, maar waarschijnlijk zijn straks toch twee lammetjes ietsje sterker en dan drukken ze die anderen gauw genoeg weg."

'Die heeft er snel een paar uitgegooid'

De geboorte van de vierling kwam als een donderslag bij heldere hemel. "Het schaap was wel wat dikker dan vorig jaar." Maar niemand had dít verwacht. Walter was tijdens de geboorte nog even wezen kijken, maar weer weggegaan toen de geboorte voorspoedig verliep. "Om één uur was de eerste geboren en om twee uur kom ik weer binnen lopen en toen lagen er ineens vier. Dat is even hard gegaan, dacht ik bij mezelf. Die heeft er even snel een paar uitgegooid."

De lammetjes hebben nog geen naam. De vader van Carlijn en Walter wil de lammetjes als ze groter zijn inzetten op de camping. Om het gras kort te houden. "Het zijn mooie grasmaaiertjes, dat zeker", beaamt Carlijn.