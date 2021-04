Arnhemse binnenstad klaar voor bezoekersstroom: 'Ik heb zin om weer op een terrasje te zitten'

Op de straten zijn stickers aangebracht. Samen met de grote rode kruizen en groene pijlen die door het hele centrum boven de paden hangen, moeten die het winkelend publiek in de juiste banen leiden. Ook worden er 'cityhosts' ingezet om mensen welkom te heten die de stad in willen, legt Van Dellen uit. "Zodat alles gastvrij en veilig kan."

Spannend vindt de wethouder het toch wel. "De situatie is nog steeds ernstig. Toch denk ik dat deze stap wel kan. Als je kijkt naar onze ondernemers en inwoners, willen we het gewoon allemaal goed doen."

De huidige stap is volgens Van Dellen ook een test om te kijken of het allemaal goed gaat. "Die is ook een graadmeter voor eventuele verdere versoepelingen."

Wethouder heeft zin in terrasje

"Ik merk ook aan mezelf: ik heb wel zin om weer op een terrasje te zitten", erkent de wethouder. "Dus laten we ervan genieten en dan heel voorzichtig kijken of we kunnen opschalen."

"Een lichtpuntje aan het einde van die zwarte tunnel", ervaart Sander Wind van Platform Binnenstad Arnhem (PBA), tevens restauranthouder, de versoepelingen van woensdag. Als mensen 'een beetje opletten' en meedoen met alle maatregelen voorziet ook hij geen problemen.

'Liever tot 20.00 uur terrassen'

Zelf had Wind de terrassen liever tot 20.00 uur open gehad dan de 18.00 uur die nu is afgesproken. "Als ik beleidsmaker of viroloog was, had ik daarvoor gekozen. Maar het is wat het is." In dat geval zou de horeca namelijk gelijktijdig met de winkels sluiten, legt hij uit. "Dus nu zou je kunnen krijgen dat de terrassen leeglopen en mensen toch nog even met zijn allen de winkels ingaan. Dat kan goed gaan, maar ik had voor terrasopening tot 20.00 uur geopteerd."

Hoewel sommige ondernemers ervoor zullen kiezen de deuren nog even dicht te houden omdat de huidige voorwaarden voor hen niet rendabel zijn, gaan er 'genoeg terrassen' open, weet Wind. "Ik denk dat die juist ook bijdragen aan de veiligheid. De horeca is gereguleerd: reservering, vragen, registratie. Hopelijk neemt dat wat druk weg op plekken waar iedereen hutjemutje bij elkaar komt."

'Geef elkaar de ruimte'

Wat Van Dellen verwacht van mensen die zijn stad willen bezoeken? "Als je snotterig bent of je voelt je niet lekker: blijf thuis. Dat is volgens mij de allerbelangrijkste. Geef elkaar de ruimte. Ik ben ook wel eens in een supermarkt geweest waar ik bijna ondersteboven werd gereden door iemand met een winkelkarretje. Dat is allemaal niet zo netjes."

"Mijn laatste oproep: wees een beetje lief voor elkaar", besluit de wethouder.

