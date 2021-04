Drukte verwacht op terrassen Doetinchem

"Ik ben bang dat mensen woensdag in de rij staan voor een plek op het terras", voorspelt Robby Welling, eigenaar van Stadscafé Simons en voorzitter van Koninklijke Horeca afdeling Doetinchem. "Wij hebben plek voor honderd man en ik denk dat het terras helemaal vol zit." De eigenaar gaf mensen door middel van een online reserveringssysteem de kans om zich vroegtijdig aan te melden, maar kreeg zoveel aanmeldingen binnen dat hij na een dag besloot het systeem te laten varen: "Mensen kunnen nu ter plekke reserveren." Welling is blij met de verwachte drukte, maar noemt het heropenen van de terrassen een summiere stap voor ondernemers: "Maar we zijn blij met iedere stap die we kunnen maken."



Het heropenen van de terrassen is volgens Welling mede te danken aan de protestacties die in onder andere Doetinchem hebben plaatsgevonden: "Door middel van meerdere protestacties hebben we laten horen dat we een oplossing zijn, de terrassen helpen mee aan gereguleerde spreiding van bezoekers aan de binnenstad." Toch gaan niet alle terrassen in de binnenstad woensdag open, een aantal diner-restaurants houdt volgens Welling de deuren langer gesloten: "Die hebben er niet zoveel aan als ze maar tot 18.00 uur open mogen."