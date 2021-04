'Er is me een oor aangenaaid', Dick krijgt lintje bij bushalte

Door de beperkingen rond corona kwamen alle mensen die een lintje kregen niet samen in het stadhuis. Met een oude trolleybus reed burgemeester Ahmend Marcouch door de stad. De lintjes krijgen de ontvangers bij de bushalte, die daar met een smoesje naar toe gelokt zijn. "Er is me een oor aan genaaid", grapt Dick. "Ik wist nergens van en daar hou ik niet van."

Dick heeft de ernstige spierziekte SMA. Door die ziekte is hij volledig verlamd en 24 uur per dag afhankelijk van ademhalingsondersteuning. Toch houdt het hem niet tegen om al sinds zijn tienerjaren in te zetten voor meer toegankelijkheid voor gehandicapten en de gehandicaptensport. "Waar andere beperkingen zien, waar andere een handicap zien, zet Dick zich onvermoeibaar in om de mogelijkheden wel te laten zien", zegt burgemeester Marcouch.

Nico is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Omroep Gelderland

Maar Dick is niet de enige die verrast werd met een lintje. Zijn vriend Nico Teunissen (57) werd ook met een smoesje naar de bushalte bij het Sonsbeekpark gelokt. "Ik kwam hier omdat Dick zijn lintje kreeg. Maar ik zag ook mijn vrouw en vader aan komen lopen. En ik dacht nog, hè komen die ook voor Dick. En toen viel het kwartje nog steeds niet", zegt Nico.

'Heel bijzonder om samen een lintje te krijgen'

Beide zijn ze nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "Het is wel heel bijzonder om samen een lintje te krijgen", glundert Dick. "We kennen elkaar als sinds 1985. We hebben heel veel samen gedaan met rolstoelhockey. Ook zijn we samen vaak op vakantie geweest."

"Dick is ook erg actief bij Vitesse", vertelt Nico. "Samen zijn we 10 jaar bondscoach geweest. Ik was zijn stem af en toe. Hij had echt verstand van het spelletje en ik mocht het dan hard schreeuwen."

