Studenten zijn blij: 'Eindelijk weer naar school'

De studenten Bio-informatica zijn één van de eersten die vandaag weer aan de slag mogen in Nijmegen. Weliswaar op anderhalve meter afstand en een mondkapje tijdens het lopen, maar dat maakt de vreugde er niet minder om. "Nu ik er over na denk is het ondertussen al wel een jaar dat wij thuis zitten", zegt student Roel Hagen.

"We mochten hier tussendoor een paar keer naar toe voor toetsen, of een lesje hier en daar, maar dat is allang geleden. De interactie met elkaar is toch wel echt nodig. Vooral om elkaar te helpen." Medestudent Gabe van den Hoeve valt hem daarin bij: "Ik ben toch eigenlijk wel heel erg blij, dat ik toch weer naar school toe mag."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Geen angst voor Covid-19

Ook docent De Groot is blij dat de studenten vanachter de laptop vandaan zijn gekomen. Fysiek les geven is toch veel beter en ook veel leuker natuurlijk. Met een mondkapje op loopt hij door de collegezaal, als hij iemand iets wil uitleggen.

Angst om ziek te worden heeft de docent niet. "Ik ben niet bang om besmet te worden hoor", zegt hij lachend. "Alle maatregelen zijn hier van kracht. Dus anderhalve meter afstand houden, mondkapjes, wandelroutes, Noem het allemaal maar op. We nemen echt de veiligheidsmaatregelen goed in acht."

Het was een grote wens om de hogescholen en universiteiten weer te openen. Minister Van Engelshoven van Onderwijs liet al eerder weten te wensen dat de hogescholen en universiteiten weer zo snel mogelijk open konden gaan.

"In alle gesprekken die ik de afgelopen maanden met studenten voerde, stond er maar één wens bovenaan hun lijstje: weer samen studeren. Ik ben erg blij dat de hogescholen en universiteiten hun deuren, al is het deels, weer open kunnen zetten voor hun studenten. Even een dag weg uit je kamer, weg achter het beeldscherm en samen studeren en college volgen."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis