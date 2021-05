Verlenging museumexpositie gaat niet zonder slag of stoot

Voor musea zorgt de huidige lockdown voor lastige situaties. Er zijn museumstukken die in bruikleen zijn en retour moeten - zonder dat iemand ze gezien heeft. Bij verlenging moeten nieuwe contracten afgesloten worden met bruikleengevers, verhuurders en verzekeraars. Dat geeft hoge kosten, terwijl het onzeker is wanneer musea weer open kunnen.

Ook zijn er reizende tentoonstellingen die inmiddels op de volgende locatie verwacht worden. Verlengen brengt soms de verdere programmering in de knel. Maar ook exposities van eigen werk zorgen voor hoofdbrekens: laten hangen of het publiek verrassen met weer iets nieuws?

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Expositie verlengen of niet

In eerste instantie zou de expositie ‘René Kinket – beeldend verteller’ in het Voermanmuseum tot eind mei zijn. Maar er is nog geen zicht op het openen van de musea. Tijdens een kleine ‘pre-party’ met een select gezelschap voor het programma Van Gelders Grijs maakte museumdirectrice Daphne Maas bekend dat deze expositie in elk geval wordt verlengd. Maas: "We hadden natuurlijk afgesproken dat deze expositie tot 31 mei zou lopen. Dat is natuurlijk ontzettend zonde want we weten niet wanneer we weer opengaan, en het zou fijn zijn als het langer te zien is. Dus we hebben besloten dat we het werk langer laten hangen, zeker tot na de zomer”.

René Kinket was een bekende Hattemer die zijn atelier had in het beroemde Voermankoepeltje. Deze koepel was de plek waar ook de bekende schilder Jan Voerman zijn beroemde wolkenluchten boven de IJssel schilderde. Kinket was groot bewonderaar van Voerman.

Naast dat hij zelf schilderde was Kinket samen met zijn vrouw Diny vrijwilliger in het Voermanmuseum. In mei 2020 overleed hij onverwachts aan een hersenbloeding. Zijn weduwe Diny Kinket (72) gaf zijn werken in bruikleen aan het museum en hielp mee met het inrichten van een expositie. De opening zou in februari zijn. Helaas kon nog niemand de werken bewonderen door de coronamaatregelen.

Schilderijen retour

Wat Jochem van Gelder betreft blijven de schilderijen hangen tot einde van het jaar, maar daar is Diny het niet mee eens: “nee, dat is te lang”. Ze wil de schilderijen zeker weten terug hebben. Maar voorlopig mogen de werken blijven hangen zodat meer mensen de kans hebben de expositie in het Voermanmuseum te kunnen bezoeken.

Nog steeds is er geen uitzicht op het openen van de musea. Wel werd in april een pilot georganiseerd voor een tijdelijke heropening van musea in combinatie met een gratis sneltest. Daar deden zeventien musea, verspreid over het land, aan mee. In Gelderland deden het Openluchtmuseum in Arnhem en Slot Loevestein mee. In het stappenplan van de overheid wordt als datum voor het openen van culturele instanties 26 mei genoemd, maar dat kan alleen doorgang vinden als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. Musea hebben in de routekaart een plek als 'doorstroom locatie' gekregen.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Van Gelders Grijs.