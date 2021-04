'Overal waar ik kom, ruik ik de brand', Nijmeegs gezin ontsnapte ternauwernood aan de dood

"Ik ben blij dat ik wakker ben geworden, anders hadden we het niet meer na kunnen vertellen", vertelt de bewoonster van de woning aan de Uiverplaats. Een heel harde knal haalde haar zondagnacht 17 januari rond 04.00 uur uit haar slaap.

Bekijk hier een fragment uit de uitzending van Bureau GLD. De tekst gaat verder onder de video.

"Ik liep naar de overloop toe, wilde de lamp aandoen en zag de gang in brand staan. En dan raak je in paniek", vertelt het slachtoffer emotioneel. "Ik belde met 112, maar elke seconde duurt uren voor je gevoel."

Ontsnapt via het raam

Het gezin wist uiteindelijk te ontsnappen via het raam. De brandweer kon ook de hond van het gezin nog redden.

Elke nacht worden ze herinnerd aan de brand. Uit onderzoek is gebleken dat het vuur is aangestoken. De politie spreekt graag met mensen die iets gezien of gehoord hebben wat met deze zaak te maken kan hebben.

"Elke keer als ik wakker word, dan ruik ik de brand. Daar word je niet goed van", zegt het slachtoffer. "Je bent er continu mee bezig. Ik hoop echt dat degene die dit heeft gedaan gepakt wordt."

'Oma, het huis is kapot, hè'

Ze gaat verder, snikkend: "Alles thuis was zwart. Alleen de urn van mijn moeder was nog goed. Mijn kleinkind heeft het ook enorm moeilijk gehad. Ze zei: oma, het huis is kapot, hè?"

Zie ook:

Woensdagavond wordt in Bureau GLD gezocht naar de dader van deze woningbrand in Nijmegen. Bureau GLD is vanaf 17.20 uur te zien op TV Gelderland. Daarna wordt het programma elk uur herhaald.