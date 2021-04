Mona uit Egypte krijgt lintje: 'Ik ben vandaag de koning'

Beduusd pakt ze een wit papieren zakdoekje en pinkt een traantje weg, zodra het draaiorgel de laatste tonen van het Wilhelmus heeft gespeeld en burgemeester Joris Bengevoord haar toespreekt. De Egyptische Mona Hanafy Azoz is maandag de eerste migrant in Winterswijk die koninklijk wordt onderscheiden.

Het lintje wordt haar opgespeld door haar zoon Moataz. "Een mooie verrassing", zegt de 47-jarige Hanafy Azoz, die inmiddels 25 jaar in Winterswijk woont. "De kinderen wisten er al een week van en hebben het goed stilgehouden."

'Heel mooi'

Ze is één van de zestien gedecoreerden in Winterswijk en krijgt samen met collega Benny Colstee van Kringloop Aktief een lintje. "Ze zet zich in voor andere vluchtelingen in Winterswijk", zegt burgemeester Bengevoord van Winterswijk. "Het is heel mooi dat niet alleen mensen uit Winterswijk een lintje krijgen, maar ook mensen met een andere achtergrond die zich inspannen voor andere Winterswijkers."

Bengevoord gaat met een draaiorgel op pad. "Voor corona deden we iets leuks in theater De Storm, maar nu moet je een beetje praktisch zijn", zegt de burgemeester. "Je gaat met zo min mogelijk mensen op pad en met zoveel mogelijk herrie. Dat lukt met een draaiorgel. Ik ben blij dat de vaste orgelman van het centrum in Winterswijk mee op pad is."

Orgelman Pedro Jurriën rijdt met zijn auto en het orgel achter Bengevoord aan. Hij moest vooraf nog wel de speelkaart met gaatjes van het Wilhelmus voor het orgel aanschaffen. "Nee, die had ik nog niet", zegt Jurriën, die bij elk adres al draaiend het volkslied speelt.

Steun en toeverlaat

Hanafy Azoz is een steun en toeverlaat voor vluchtelingen in het azc en maakt zich verdienstelijk voor Home-Start Achterhoek voor gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben. De in Cairo geboren Hanafy Azoz was in Egypte werkzaam in de toeristische sector, maar kon daar in Winterswijk geen werk in vinden. Ze werkt ook in de kringloopwinkel in Winterswijk, waar ze onder andere achter de kassa zit.

Haar familie woont in Egypte. Wat gaat ze vertellen? Dat ze Lid in de Orde van Oranje Nassau is geworden? Ze moet lachen: "Ik ben vandaag de koning", zegt Mona Hanafy Azoz, en wijst trots naar het oranje lintje op haar colbert.