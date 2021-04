Honderden brieven aan de koning geschreven

250 ouderen hebben een brief geschreven aan de koning. Dit op initiatief van de De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. In samenwerking met drie ouderenbonden worden senioren opgeroepen een brief aan de koning te schrijven met daarin hun ervaringen en lessen tijdens de pandemie. Dit alles uiteraard in verband met Koningsdag vandaag.

Aan de oproep van de Bond van Oranjeverenigingen is breed gehoor gegeven: in ieder geval meer dan 250 ouderen hebben een brief geschreven. De brieven worden deels gepubliceerd op de site Postvoorhetpaleis.nl. Daar zijn veel handgeschreven brieven te vinden, sommigen met foto's. Eén brievenschrijver stuurt zelfs een foto van rood-wit-blauwe sokken mee.

"Ik doe mee met het initiatief omdat de koning jarig is," vertelt Tine uit Ede. "En omdat ik blij ben met het koningshuis. Voor mij is het echt een feestdag." Tine heeft haar beste vulpen uit de kast getrokken om de koning te schrijven. Ze heeft zich voor de kern van de brief laten inspireren door een gezegde dat bij haar op het toilet hangt: 'Wees dankbaar voor de kleine dingen, want op een dag zal je ontdekken dat het de grote dingen zijn.'

Niet gemakkelijk

Ook ouderen hebben geen makkelijk jaar achter de rug, zoals in de brieven is terug te lezen. Veel ouderen maken zich zorgen over de tijd waarin we nu leven en ze missen de dingen die door de pandemie niet meer mogelijk zijn. Zo ook Tine: "Ik heb zelf echt huidhonger ervaren, omdat ik anderen niet meer aan mag raken. Dat vind ik misschien wel het moeilijkste in deze coronatijd."

Geeske Telgen, voorzitter van ouderenbond PCOB in Ede, kan deze moeilijkheden beamen. Zij hoopt dat de brieven de ouderen weer een hart onder de riem kunnen steken in deze tijd: "De inhoud van de brieven kan ter bemoediging zijn en ook een voorbeeld geven, wat anderen weer over kunnen nemen. Als je terugkijkt hebben ouderen het niet gemakkelijk gehad, vooral alleenstaande ouderen."