'Er komt een warmtestation voor uw deur', bewoners schrikken zich rot

Bewoners uit de Nijmeegse wijk Tolhuis zijn zich rot geschrokken. Half april ontvingen ze een brief van aannemer Klok dat er op korte termijn een Warmte Overdracht Station (WOS) gebouwd wordt. Pal voor hun deur. Dat station is nodig voor het warmtenet waarop de huizen van nieuwbouwwijk Hof van Nijmegen even verderop worden aangesloten. De bewoners vragen zich af waarom dat station niet in die wijk terecht kan.

Met afzetlinten hebben de bewoners op het groen voor hun deur aangegeven hoe groot het Warmte Overdracht Station wordt. Een paal geeft de hoogte van maar liefst drie meter aan.

Chris Lelieveldt heeft juist onlangs nog een ingrijpende verbouwing gedaan aan zijn huis. "Als ik dit had geweten, was ik daar nooit aan begonnen", verzucht Lelieveldt die 80 procent van de tijd met zijn gezin doorbrengt in de woonkeuken op de eerste verdieping. "Nu kijken we nog mooi weg over het groen, maar als dit doorgaat is dat uitzicht verpest."

De brief aan de bewoners van de 22e straat in de wijk Tolhuis kwam als een donderslag heldere hemel. Jean Paul Broeren van de Stadspartij Nijmegen vraagt het college deze week dan ook hoe het participatieproces is verlopen. Broeren: "Dit warmtestation wordt de bewoners gewoon door de strot geduwd."

Bewoners: waarom bij ons voor de deur?

Het Warmte Overdracht Station is nodig voor het warmtenet dat in Dukenburg wordt aangelegd. Op de plek van de voormalige hogeschool Arnhem Nijmegen, komt nieuwbouwwijk Hof van Nijmegen. De 42 appartementen en 114 woningen worden als eerste aangesloten op dat warmtenet. Naast dit station komt er ook nog een tijdelijke noodvoorziening die nodig is voor de uitrol van het warmtenet. Volgens de bewoners kan het station makkelijk ingepast worden in de nieuwbouwwijk in plaats van bij hen voor de deur.

Ook advocaat Piet Janssen die door Chris Lelieveldt in de arm is genomen is verbaasd over de plek. "Dit kan toch makkelijk op een plek waar niemand er last van heeft?" Nog verbaasder is de advocaat door de manier waarop dit wordt meegedeeld. "Dit is voor mij redelijk nieuw. Het lijkt wel of de gemeente Nijmegen de aannemer haast carte blanche geeft om dit soort voorzieningen te plaatsen waar dit ze uitkomt."

Volgens de gemeente gebeurt een en ander volgens de regels, zo is advocaat Janssen meegedeeld. Janssen: "Het zal vast ergens in het bestemmingsplan staan en zulke dingen worden ook gepubliceerd. Maar dat moet je dan wel net zien. Nu sta je als burger met 1-0 achter, want ze beginnen half mei al met de bouw."

De gemeente Nijmegen gaat de kwestie uitzoeken.