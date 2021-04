Drie Oldebroekse vrijwilligers ontvangen lintje tijdens lintjesregen

Maandag 26 april 2021 – de laatste werkdag voorafgaand aan Koningsdag – vindt de traditionele Lintjesregen plaats. In Oldebroek reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing drie onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Burgemeester Haseloop: "De jaarlijkse lintjesregen is een van de hoogtepunten in het jaar, dé gelegenheid om betrokken Oldebroekers te bedanken voor hun inzet. Mooi aan deze onderscheidingen is dat ze worden aangevraagd door de samenleving. Een onderscheiding van de koning, maar dus ook vanuit de buurt." De onderscheidingen in Oldebroek gingen dit jaar naar de volgende personen. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Herman ter Beeke (Wezep) Meneer ter Beeke (75 jaar) valt op door lokale focus van de werkzaamheden die hij heeft gedaan. Sinds 1985 zet hij zich in voor de Pauluskerk in Wezep, in verschillende functies. Inmiddels als spil in het ouderenpastoraat en bij het kopieerteam. Hij doet wat er gedaan moet worden; taxiritjes, mensen brengen of halen met de auto, de ziekenomroep. Het is niet snel te veel en het komt ook nooit niet goed uit. Ook is hij actief geweest in het bestuur van het koor Laudate Deum, oratoriumvereniging de Nieuwe Ster en bij de PCOB. Meneer collecteert daarnaast nog voor de Nederlandse Hartstichting en voor het Prinses Beatrix Spierfonds.

Gerrit Jan van den Bosch (Wezep) Meneer van den Bosch (63 jaar) levert al sinds lange tijd een belangrijke bijdrage aan de Dorpskerk in Wezep. Hij heeft 24 jaar in de kerkenraad gezeten en is nog steeds ouderling. Hij doet zijn werk heel trouw en enthousiast. Ook heeft hij zich lange tijd ingezet voor de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Oldebroek. Hierbij komt vooral zijn financiële kennis goed van pas voor de organisatie. Naast het vele vrijwilligerswerk en zijn betaalde baan is meneer van den Bosch mantelzorger voor zijn vader en schoonmoeder. Ook voor hen doet hij de financiële administratie.

Hillechonda (Gonnie) Smit-Hoogeveen (Wezep) Mevrouw Smit-Hoogeveen (61 jaar) is een vrouw die aanpakt, zorg heeft voor de mensen om haar heen. Heel dichtbij, kijkend naar haar inzet voor de Hervormde Pauluskerk Wezep en de voedselbank Elburg/Oldebroek en Wezep. Maar ook verder weg, kijkend naar haar inzet voor Amnesty International, werkgroep Wezep. Daarnaast heeft ze zich meer dan twintig jaar vrijwillig ingezet voor de peuteropvang en is ze vijftien jaar vrijwilliger geweest bij de EHBO.