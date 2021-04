We kunnen weer spontaan winkelen: 'Het is wel een beetje dubbel'

Terug naar het oude normaal is het nog zeker niet, maar de binnensteden zien er vanaf vandaag weer wat levendiger uit. De terrassen mogen open en ook winkeliers kunnen het afsprakenboekje in de kast leggen, want er mag weer spontaan gewinkeld worden. En daar zijn zowel de klanten als de winkelier erg blij mee.

De grootste beperking, een beperkt aantal klanten per vierkante meter, geldt nog steeds, maar je kunt vanaf vandaag weer een spontaan bezoekje brengen aan een winkel als je dat wil. Bij één van de grootste Nederlandse warenhuizen zijn ze er klaar voor. "We reiken mandjes uit, die worden na gebruik weer schoongemaakt, we hebben desinfectiezuilen staan en we houden als personeel natuurlijk afstand van de klant maar ook onderling", zegt Anita van Nieuwland, bedrijfsleider bij de HEMA in Nijmegen.

Vooral belangrijk is dat het niet te druk wordt, zo geldt er nog steeds een maximum van één klant per 25 vierkante meter. Nu het winkelen op afspraak is losgelaten, is het de vraag hoe druk het wordt. "We zijn natuurlijk benieuwd naar het effect, maar dat moeten we nog gaan zien. Voorlopig zijn in ieder geval heel veel klanten blij dat ze weer kunnen komen en voor de winkels zelf is het natuurlijk ook fantastisch."

Speciale actie boekenwinkels

Boekenwinkels vieren de versoepelingen door bekende schrijvers de winkel weer te laten heropenen. Dat is een actie vanuit het CPNB (het marketing- en communicatiebureau van de Nederlandse boekenwereld).

Alleen voor de volwassen boekenzaken dan. Kinderboekenwinkel Meester Mokka in Doetinchem trok daarom zelf maar de stoute schoenen aan. "Wij zijn natuurlijk ook heel blij dat we weer open mogen. Dus toen hebben we een oproepje op Facebook geplaatst of er schrijvers waren die ons wilden openen", zegt Lotte Pera, die de winkel samen met haar zus runt.

'Het is een beetje dubbel'

De oproep liep storm en zo heropent kinderboekenschrijver Kevin Hassing vandaag, binnen de maatregelen, hun winkeltje. "Het is wel een beetje dubbel", geeft Pera toe. "Je wil niet iets heel groots doen, maar we vinden het wel weer heel fijn dat mensen gewoon weer langs kunnen komen."

Volgens Pera kijken mensen er ook weer naar uit om langs te komen. "Vooral voor ouderen mensen is het fijn dat je niet meer hoeft te reserveren, dat vonden ze lastig."

Verslaggever Vera Eisink was woensdagochtend in Doetinchem bij de boekhandel:

