Hoeveelheid vaccins is klein maar fijn: 'Deze prik geeft mij zekerheid'

Het ziet er misschien uit als weinig, maar de Janssen-vaccins in deze doosjes betekenen veel voor de zorgmedewerkers van het Rijnstate in Arnhem. Zij krijgen deze zaterdag hun eerste en enige vaccinatie tegen corona, want één prik is met het Janssen-vaccin voldoende.

De vaccins worden voorbereid in de apotheek. "Hoeveel heb je eruit gehaald?", vraagt Vera aan haar collega tegenover haar. "Zes", antwoordt ze trots. Dat lukt niet bij elk flesje, legt Vera uit. "De flacons zijn overvuld, maar niet voldoende om er zes spuiten uit te halen. Na de vijfde trek je het laatste beetje nog uit het flacon en uit het volgende trek je verder. Zo maak je de spuit vol."

Apothekers van het Rijnstate bereiden het Janssen-vaccin voor. Foto: Omroep Gelderland

'Zo'n kleine kans op bijwerkingen'

Eén van deze spuiten belandt vandaag in de arm van verpleegkundige Sevim Yesilbag-Tekin. Ze heeft niet getwijfeld, ondanks dat ook het vaccineren met het Janssen-vaccin tijdelijk werd gestopt om een mogelijk ernstige, maar zeer zeldzame bijwerking. "Het is zo'n kleine kans. Ik zei al tegen mijn man: zal ik ook niet in de auto stappen, omdat er mogelijk een ongeluk kan gebeuren?"

Verpleegkundige Sevim krijgt een vaccin toegediend door een collega. Foto: Omroep Gelderland

'Het geeft mij zekerheid'

Gelderse ziekenhuizen vaccineren naast hun eigen zorgpersoneel ook medisch kwetsbare patiënten. Zoals Henk Krol, die vandaag in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zijn tweede prik krijgt. "Dat was 'm, ja. Allebei. Gelukkig wel", reageert hij opgelucht als de prik erin zit. "Ik heb lymfeklierkanker, dus ik neem deze prik zeker. Het geeft mij een stukje zekerheid."

Een patiënt die in de categorie 'hoog medisch risico' valt, wordt gevaccineerd in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Foto: Omroep Gelderland

Restanten

Aan het einde van de dag blijven er altijd een paar vaccins over en dat is extra lastig nu deze patiënten al hun tweede prik krijgen. Er komt dus niet nog een lading achteraan, waardoor er maar één prik als restvaccin overblijft. Maar daar heeft het ziekenhuis in Doetinchem een oplossing voor bedacht.

"Het komt voor dat patiënten niet komen. De vaccins die nu overblijven, gebruiken we voor ons zorgpersoneel. Vandaag kijken we dan vooral naar mensen die al corona hebben gehad, want die hoeven nog maar één prik", vertelt Wendy Rengelink van de vaccinatiewerkgroep in het Slingeland. Dat is in lijn met het advies van het RIVM dat mensen die al een corona-infectie hebben doorgemaakt, met één prik voldoende beschermd zijn.

Bekijk hier de uitzending van Nu, op de prikpost:

Wat doet de GGD met vaccins die over zijn? Is al het ziekenhuispersoneel al ingeënt? Hoe regelen huisartsen het vaccineren? Verslaggever Annemieke Schakelaar gaat op zoek naar antwoorden. Ze is erbij op het moment dat het ziekenhuispersoneel gevaccineerd wordt, loopt mee op een grote GGD-priklocatie, ziet hoe apothekers verschillende vaccins bereiden en volgt een huisarts bij een vaccinatieronde. Haar reportages zijn elke woensdag te zien op TV Gelderland vanaf 17.20 uur elk uur, te horen op Radio Gelderland op woensdag om 17.10 uur en te bekijken op onze website en sociale media.