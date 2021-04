Jaarlijkse lintjesregen in de Achterhoek

In Doetinchem werden mensen uitgenodigd op het gemeentehuis. Burgemeester Mark Boumans reikte daar in de raadszaal in totaal acht onderscheidingen in besloten kring uit. De uitreiking door burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek vond tijdens vier afzonderlijke sessies plaats, waar slechts enkele mensen bij aanwezig mochten zijn. Burgemeester Peter de Baat van Montferland reikte de onderscheidingen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg, ook voor een select gezelschap.



Naast de Leden in de Orde van Oranje-Nassau, vonden in Montferland twee andere uitreikingen plaats. Colette de Bruin-Wanrooij mag zich vanaf maandag Officier in de orde van Oranje-Nassau noemen en haar man Frans de Bruin Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De leden van het echtpaar werden onder meer voor hun inzet voor de wetenschap gedecoreerd. Zo hebben ze de methodiek 'Geef me de 5' voor de behandeling van autisme ontwikkeld.



Tot zover bekend de onderscheiden inwoners van de Achterhoek:



Oude IJsselstreek:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Jan Fischer, Ulft

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Theo Teitink, Gendringen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Theo Hendriksen, Etten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Leo Rijntjes, Ulft



Doetinchem:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Lies Ankersmit-Jansen, Doetinchem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Gerrit Brouwer, Doetinchem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Jos Brugman, Gaanderen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Anny Freriks, Doetinchem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Henk Grootjans, Doetinchem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Harrie Leijten, Wehl

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Martin Liefrink, Doetinchem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Rene Wiggers, Doetinchem



Aalten:

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Hans Beele, Aalten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Tonny Lammers, Aalten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Hanny Noorman, Aalten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Jan Oberink, Aalten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Harrie van der Sligte, Bredevoort

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Ton de Vries, Groenlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Dick Wikkerink, Aalten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Jan Winters, Aalten



Bronckhorst:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Gerhard Besselink, Steenderen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Marietje Besselink-Spekkink, Steenderen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Bert Schieven, Zelhem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Rieks Eggens, Steenderen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Frans Geurtsen, Hengelo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Henk Greven, Hummelo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Zwenneken Langwerden-Bloemendaal, Wichmond

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Marchien Oosterhuis-Strating, Hengelo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Wim Willemsen, Baak

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Roelof van Gijssel, Hengelo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Marianne Limpers-Ten Oever, Vorden



Montferland:

Officier in de Orde van Oranje Nassau, Colette de Bruin-Wanrooij, Wijnbergen

Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Frans de Bruin, Wijnbergen

Lid in de Orde van Oranje Nassau, Ankie Kramer-Stouten, ‘s-Heerenberg

Lid in de Orde van Oranje Nassau, Diny Burgers-Krus, Kilder

Lid in de Orde van Oranje Nassau, Cor Limbeek, Didam

Lid in de Orde van Oranje Nassau, Tonnie Peters, Didam

Lid in de Orde van Oranje Nassau, Martin Tiemessen, Didam

Lid in de Orde van Oranje Nassau, Frank Weijer, Zeddam

Lid in de Orde van Oranje Nassau, Wim Visser, Didam



Berkelland:

Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Nicolas Mansfield, Eibergen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Wilfried Zieverink, Ruurlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Boy van den Berg, Neede

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Rinus Dijkman, Ruurlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Anton Groot Kormelink, Beltrum

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Peter van der Heij, Ruurlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Carla klein Breteler-Bleumink, Beltrum

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Gerrit Laarman, Ruurlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Hennie Papenborg, Rekken

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Alie Sieben-Kroon, Rekken,

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Henk Sieben, Rekken



Oost Gelre:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Henk van Beek, Lichtenvoorde

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Marika van Beek-Clement, Lichtenvoorde

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Ton van de Giessen, Lichtenvoorde

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Leo klein Tank, Lievelde

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Anita Overkamp-Altink, Groenlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Ton de Vries, Groenlo





