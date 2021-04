Koninklijke onderscheiding voor 22 inwoners gemeente Ede

Een inwoner van Ede werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, een inwoner uit Ede en een inwoner uit Lunteren werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Negentien inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Toespraak

Burgemeester René Verhulst belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde tijdens kleine bijeenkomsten in de Raadzaal in Ede. Familie en vrienden van de gedecoreerden konden de uitreiking via een livestream volgen.

De gedecoreerden van Ede 2021

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer dr. ing. P.M. Peeters, 63 jaar, Ede

Paul Peeters is een actief bergsporter en verenigingsman. Hij is bijna veertig jaar voorzitter van de wandelcommissie van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging in de regio Noord-Holland. Daarnaast is hij als lector ‘duurzaam toerisme en transport’ al vele jaren een boegbeeld voor Breda University of Applied Sciences. Paul is een erkend onderzoeker, die met name kritisch kijkt naar de duurzame ontwikkeling van de luchtvaart en de gevolgen voor klimaatverandering. Hij heeft met zijn onderzoek en publicaties op het terrein van duurzaam vervoer en transport een belangrijke bijdrage geleverd aan de maatschappij. Zowel nationaal als internationaal wordt regelmatig naar zijn visie gevraagd.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw S.J. Lekatompessy-Pattinasaranij, 72 jaar, Lunteren

Saar Lekatompessy is een voorbeeld voor jong en oud. Zij verricht al vijftig jaar vrijwilligerswerk. Ze is gericht op samenwerking en verbinding tussen kwetsbare ouderen, hun families en de zorg- en welzijnsinstellingen. Saar was via het Platform Molukse Organisaties Lunteren/Ede e.o. betrokken bij de realisatie van seniorenappartementen en dagopvang voor Molukse ouderen in Lunteren. Ook zet zij zich in voor de landelijke stichting Molukse Ouderen. Verder heeft ze bestuursfuncties vervuld bij Christelijke Molukse Jongerenverenigingen in Lunteren, de Moluks Evangelische Kerk in Lunteren en de landelijke Moluks Evangelische kerk. Zij vertegenwoordigt het bestuur in diverse landelijke kerkelijke organisaties.

De heer E. van de Weerd, 85 jaar, Ede

Evert van de Weerd heeft zich als onderzoeker verdiept in de oorlogsgeschiedenis van Ede. Vijftig jaar geleden was er weinig bekend. Zijn onderzoek leverde veel foto’s en documenten op. Evert werd de expert op het gebied van de oorlogsgeschiedenis op de Veluwe. Hij deelde deze informatie met anderen door het schrijven van persberichten, verslagen en boeken. Regelmatig wordt hij geraadpleegd als vraagbaak of ingezet als corrector. Zijn enorme archief is inmiddels ondergebracht bij het gemeentearchief in Ede. Verder was hij vijfendertig jaar voorzitter van het comité ’44-’45 in Ede. Het comité heeft ervoor gezorgd dat er in de hele gemeente een netwerk van bijzondere Tweede Wereldoorlog monumenten is ontstaan.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer J.H. Boerwinkel, 75 jaar, Bennekom

Jan Boerwinkel is een inspirerend pianist. Ruim veertig jaar geleden begon hij als organist bij de Hervormde kerk van De Meern. Vervolgens werd hij organist bij de Grote of Sint Barbarakerk in Culemborg, de protestantse gemeente Vleuten en de Walkartgemeenschap, vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Zeist en omstreken. Ook bespeelt hij de orgels in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Alhoewel de verschillende kerkgemeenschappen dezelfde uitgangspunten hebben, is de uitleg en de beleving van het geloof verschillend. Dít vraagt om een eigen stijl van de kerkmuziek. Moeiteloos past Jan zijn orgelspel hierop aan.

De heer C. Bosch, 76 jaar, Ederveen

Cor Bosch heeft van zijn passie zijn werk gemaakt. Lange tijd hield hij zich bezig met de handel in orgels en in 1999 besloot hij om een orgelcentrum in Veenendaal te openen. In de jaren zeventig begeleidde hij als organist voor het eerst de gemeentezang. De toenmalige organist was ziek en de koster vroeg of hij de dienst muzikaal wilde ondersteunen. Aan dit verzoek heeft hij gehoor gegeven en inmiddels is hij meer dan vijftig jaar organist bij de Gereformeerde Gemeente Ederveen. Door de jaren heen is de kerkelijke gemeente gegroeid en heeft meerdere keren een uitbreiding van het kerkgebouw en het pijporgel plaatsgevonden.

De heer G.M.J. Both, 43 jaar, Ede

Martin Both is al ruim een kwart eeuw een belangrijke pijler voor Omroep Ede. Begin jaren negentig begon hij als presentator en geluidstechnicus bij jongeren- en sportprogramma’s. Jarenlang was hij de drijvende kracht achter de Edese Top 15, de lokale hitlijst. Vervolgens werd hij eindredacteur radio. Hij heeft alle radioprogramma’s kritisch gevolgd en de kwaliteit van het radioaanbod verbeterd. Inmiddels is Martin hoofdredacteur. Door de jaren heen is het omroepbeleid veranderd meer richting nieuws en informatie. Martin heeft dit verder vorm gegeven en de samenwerking met nieuwsleveranciers is verbeterd.

De heer S. van de Craats, 55 jaar, Wekerom

Steven van de Craats is de spil van het buurtblad De Viersprong. Het buurtblad is een platform van verbinding, wederzijds begrip en verslaggeving van sociale gebeurtenissen binnen Wekerom en De Valk.

Op 17-jarige leeftijd begon Steven als organist in de Hervormde Kerk in Wekerom en sinds zijn huwelijk is hij organist in de Gereformeerde gemeente De Valk-Wekerom. Bij de Protestants Christelijke stichting voor bejaardenzorg in Wekerom zorgt hij voor de muzikale ondersteuning in huize Metje, voorheen de Stolpe. In woon-, zorg- en dienstencentrum Wicherumloo regelt hij maandelijkse zang- en ontmoetingsmomenten.

Mevrouw J.W. van Doorne-Veenendaal, 72 jaar, Ede

Hanny van Doorne voert haar taken vol toewijding uit. Zeven jaar was ze secretaris van het schoolbestuur bij de vereniging protestants christelijk onderwijs in Zevenaar en bestuurslid bij een postzegelvereniging in Zevenaar. Bij de Evangelische Lutherse gemeente is zij vrijwilliger en meer dan twintig jaar lector. Ruim tien jaar was Hanny concertsecretaris/vicevoorzitter bij de christelijke oratoriumvereniging Excelsior te Ede, waarvan ze enige tijd het voorzitterschap op zich heeft genomen. Ook bij Liberale Vrouwen Netwerk afdeling Veluwe Vallei was ze bestuurslid.

Mevrouw J. te Grotenhuis-Stevens, 78 jaar, Ede

Jacomien te Grotenhuis is van grote waarde voor de time-outvoorziening Het Passion in de Achterhoek. Deze stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en aan de instellingen die deze mensen opvangen en helpen. Jacomien is al vijftien jaar een van de vaste vrijwilligers, die van grote waarde zijn voor zowel de gasten als de professionele begeleiding. Ze draait mee met het programma van de cliënten en zorgt dat er een ontspannen sfeer ontstaat.

Mevrouw C.A. Karreman-Velthuizen, 71 jaar, Ede

Corrie Karreman zet zich met hart en ziel in voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Al dertig jaar is zij de bezoekrelatie van een cliënt en sinds een paar jaar is ze ook ‘het maatje’ van een andere cliënt. Corrie is vrijwilliger bij het dagactiviteitencentrum Rietkampen in Ede. Ze helpt de cliënten met hun dagbesteding en onderneemt iedere week met een andere cliënt iets leuks. Bijna altijd is ze beschikbaar om te helpen als de groep VETlicht, een dagbestedingsactiviteit waarbij zelf kaarsen worden gemaakt, met z’n allen op stap gaat of op een markt staat. Eerder was ze ook vrijwilliger bij kinderboerderij De Proosdij in Ede.

De heer D.C. Kraaij, 74 jaar, Ede

Dick Kraaij is een bevlogen vrijwilliger. Bij de christelijke korfbalvereniging Reehorst ’45 was hij vier jaar secretaris en vervolgens tien jaar voorzitter. Hij heeft in 2005 plaatsgenomen in het bestuur van de stichting Combi Project Peppelensteeg, waar tal van ontwikkelingen plaats hebben gevonden en initiatieven zijn gestart. Hij is ook een van de initiatiefnemers voor de nieuwe sporthal voor zowel de korfbalvereniging Reehorst ’45 als de handbalvereniging Reehorst. Eerder was Dick tien jaar actief bij de protestantse wijkgemeente De Open Hof als ouderling of scriba.

Mevrouw J.E. van Maanen-van Beek, 55 jaar, Lunteren

Jeanine van Maanen ontvangt iedereen met open armen. In Lunteren heeft ze een gezinshuis. Eerder was Jeanine werkzaam bij ’s Heeren Loo en heeft een bijzondere band met één van de cliënten opgebouwd. Toen ze ruim zestien jaar geleden stopte bij ’s Heeren Loo heeft ze zich direct ingeschreven als zijn bezoekrelatie. Samen ondernemen ze allerlei activiteiten. De familie Van Maanen speelt een ongelofelijk belangrijke rol in het leven van deze cliënt. Door de bewonderenswaardige inzet van Jeanine heeft zijn leven meer kleur gekregen.

De heer K. Meijboom, 79 jaar, Bennekom

Nico Meijboom heeft zich ingezet voor het behoud van instrumentaal cultureel erfgoed in Bennekom. Binnen de Hervormde Gemeente Bennekom heeft hij twintig jaar de ledenadministratie verzorgd. Eerder was hij diaken en vervolgens ouderling. Hij werkte mee aan de verwerving van het historische kabinetsorgel en is bestuurslid van de Stichting Vrienden van Kabinetorgel 1762 Onderhorst. Verder was Nico secretaris en directeur bij het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Hij is koster tijdens de concerten van het Alexanderconsort Bennekom en de zondagse kerkdienst op een locatie van Opella in Bennekom.

Mevrouw J.H. Ouboter-Elzinga, 66 jaar, Lunteren

Tieneke Ouboter is een echt mensenmens. Ze was lid van de participantenraad van de Protestants-Christelijke stichting Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging, wijkhoofd bij de Kleopas bezoekdienst in de Hervormde Gemeente Ede en pastoraal medewerkster zowel in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede als bij de Gereformeerde Kerk PKN Lunteren. Tieneke was bestuurslid bij het christelijk gemengd koor ‘The New Creation’, vrijwilliger bij de stichting voor Sociaal en Cultureel Vormingswerk Lunteren en Careander. Nu is ze vrijwillig columniste bij Ede Nieuws.

De heer P. Poot, 73 jaar, Ede

Piet Poot zet zich al tientallen jaren met hart en ziel in als vrijwilliger. Bij de Protestantse Gemeente Ede was hij organist in de Proosdijkerk, de Akker en de Emmaüskerk. Verder was hij koster en dirigent van het jongerenkoor Menorah. Nu is Piet organist in de Beatrixkerk. Ook is hij gastheer en vrijwilliger bij Cultura Ede, rondleider in het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom en voorzitter van de werkgroep Godsdienstige Vorming op de Openbare Scholen in Ede. Eerder was hij vrijwilliger bij Malkander-Ede. In Ede is hij ook als vrijwilliger/pianist te vinden in Herbergier en Het Maanderzand.

De heer H.H. Reijtenbagh, 65 jaar, Ede

Harm Reijtenbagh heeft een gouden clubhart. Al zeker twintig jaar is hij de facilitaire man van de Mixed Hockey Club Ede. Hij regelt alles in het clubhuis en op het terrein. Harm zorgt dat er een nieuw dak op de dug-out komt, nieuwe lampen in de veldverlichting, reclameborden vervangen worden en dat kleine reparaties worden uitgevoerd. Op herfstachtige zaterdagen staat hij de bladeren van de hockeyvelden te blazen. Als de temperatuur gedaald is tot het vriespunt, dan keurt hij ’s ochtends vroeg de velden. Harm is ook bestuurslid bij de stichting De Bosrand Ede, die zorgt voor het onderhoud van het park

De heer W. de Rek, 75 jaar, Ede

Wim de Rek is een belangrijke steunpilaar van de handbalvereniging Reehorst. Begin jaren tachtig werd hij coach bij Omni-vereniging Reehorst. Vanaf de oprichting van handbalvereniging in 1987 was hij bestuurslid. Wim was eerst penningmeester en vervolgens twaalf jaar voorzitter. Vervolgens werd hij lid van het commercie- en wedstrijdsecretariaat. Momenteel is Wim een van de kartrekkers voor de bouw van een nieuwe sporthal voor zowel de korfbalvereniging Reehorst ’45 als de handbalvereniging Reehorst. Eerder was hij ook penningmeester bij de Nederlandse Handbalvereniging regio Oost.

De heer A. Tukker, 66 jaar, en mevrouw T. Tukker-van Otterloo, 63 jaar, Ede

Ad en Truus Tukker zetten zich meer dan dertig jaar met volle overgave in voor onze samenleving. Binnen de Protestantse wijkgemeente De Open Hof in Ede coördineerde Ad jarenlang allerlei activiteiten op het gebied van jeugdwerk. Hij was projectleider bij de start en opbouw voor de basiscatechese. Verder is Ad al jaren diaken. Het echtpaar stelde wekelijks hun huis beschikbaar voor huiscatechese voor de jeugd. Truus zorgde jarenlang voor de muzikale begeleiding tijdens zondagse en bijzondere diensten. Nu is ze actief als contactpersoon, bezoekdame en organiseert ze wandelingen. Ook is Truus meer dan twintig jaar vrijwilliger en gids bij de scholenwerkgroep van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid afdeling Ede.

Mevrouw L.A. Vernhout, 55 jaar, Ede

Lucie Vernhout zet zich al dertig jaar op creatieve wijze in voor anderen. Twintig jaar heeft zij zich ingezet voor mensen die zich in moeilijke levenssituaties bevinden, bijvoorbeeld in asielzoekerscentra of opvangcentra van ex-kindsoldaten en straatkinderen in slopenwijken in het buitenland. Ruim twintig jaar is Lucie vrijwilliger bij de Penitentiaire Inrichting in Arnhem via de stichting Exodus. Exodus is een landelijke organisatie die begeleiding biedt aan gedetineerden en ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving. Lucie geeft cursussen, is programmamedewerker en muziekcoach.

De heer A. Vink, 74 jaar, Bennekom

Arend Vink verricht al vele jaren vrijwilligerswerk op de achtergrond. Sinds de jaren tachtig is de heer Vink een van de organisten in verpleeg- en verzorgingshuis Pieter Pauw, voorheen genaamd Pauwenhof. Ook begeleidde hij de gemeentezang van wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente te Wageningen in Ons Huis en Vredehorst. Toen in 1996 Ons Huis sloot werd hij een van de organisten van de Bevrijdingskerk in Wageningen. Verder is hij meer dan dertig jaar vrijwilliger bij het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Brinkstraatkerk in Bennekom.

Mevrouw E. Westerwaal, 84 jaar, Bennekom

Diny Westerwaal is heel zorgzaam en gastvrij. Ruim dertig jaar was Diny vrijwilliger bij zorgorganisatie Opella. De vrijwilligers zijn van grote betekenis voor de cliënten en vormen een waardevolle en belangrijke schakel in de zorg. Diny begon in woonzorgcentrum Beringhem in Bennekom. Zij was gastvrouw, begeleider en medewerker bediening tijdens activiteiten. Ook was ze bezoekdame bij diverse cliënten. Toen Beringhem sloot verhuisde Diny als gastvrouw mee naar het Baron van Wassenaerpark in Bennekom. Ook haar huis stond altijd open voor anderen en ze heeft een aantal personen onderdak geboden.