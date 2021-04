Frits tot tranen geroerd: hij krijgt een lintje

Als geboren en getogen Beemtenaar kan Bouwmeester (68) niet anders dan zich hardmaken voor 'zijn' Beemte Broekland. Al decennialang is het Bouwmeester die de kar trekt, het Zomer in Gelderland-circus in 2018 die kant uithaalt (niet zonder succes overigens, want ze wonnen dat jaar de prijs voor mooiste plaats) en stambomen uitzoekt voor mensen in de omgeving. Hij is daarnaast algemeen aanspreekpunt voor eenieder die iets wil weten over de geschiedenis van de buurtschappen.

'Nooit verwacht'

Wethouder Wim Willems kwam het lintje hoogstpersoonlijk bezorgen, nadat hij telefonisch door burgemeester Heerts op de hoogte was gesteld. Dat was een emotioneel moment. Hij zit nu nog te genieten op zijn terras. "Ja, hoe kan dit nou?", stamelt een beduusde Bouwmeester. "Dit had ik nooit verwacht, maar ik heb het toch gekregen. Ik doe mijn best voor Beemte Broekland, maar je doet het nooit alleen hè?" Hij wil al die andere vrijwilligers dan ook niet vergeten.

Bouwmeester is gedreven, vertelt hij. Hij spreekt met een dialect dat onmiskenbaar uit de regio afkomstig is. "Gemeenschapszin, daar doe je het voor. Niet langs elkaar heen leven, al helemaal niet in coronatijd. De historie in ere houden en de boel bij elkaar houden, anders glipt het weg."

Frits Bouwmeester pinkt een traantje weg als hij hoort dat hij een lintje ontvangt. Foto: Fred Rijckenberg

Ronald Ganzevles gaf zijn buurtgenoot op voor een lintje, samen met andere Beemtenaren. Juist omdat Bouwmeester probeert de boel bij elkaar te houden en zich al zoveel jaren onbaatzuchtig inzet voor onder meer het verenigingsleven. Deze maandag wordt hij dan ook in het zonnetje gezet. En de dag is nog niet voorbij. Ook de avond brengt nog wat moois voor Frits Bouwmeester uit Beemte Broekland.

