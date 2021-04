Lintjesregen in de gemeente Buren: zeven koninklijke onderscheidingen

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen grote bijeenkomsten plaatsvinden. Daarom ging de burgemeester op pad om de lintjes persoonlijk uit te reiken. Burgemeester Meijers: “Het moment van verrassing, soms zelfs ongeloof, als het bij iemand doordringt dat hij of zij een lintje krijgt is altijd ontroerend. Want ieder lintje is verdiend en er staat zonder uitzondering een gedreven mens met een uniek verhaal voor me.” Stadsdichter Fred Eggink schreef voor elke decorandus een gedicht en droeg dat voor bij de uitreiking. De partner of naaste speldde de onderscheiding bij de gedecoreerde op.



De heer Gerrit van Kalkeren (69 jaar) uit Lienden zet zich sinds 1978 in voor de Hervormde gemeente in Lienden. Hij is actief bij de inzameling van het oud papier en in de Rommelmarktcommissie. Ook is hij nauw betrokken bij het Kompas (jeugdwerk) en Mannenvereniging Paulus. De Heer Van Kalkeren is daarnaast manusje van alles bij de Historische Kring Kesteren en Omstreken, onder meer als gids in Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren. Verder is hij al jaren bestuurslid van IJsvereniging De Lange Wei, waar hij dankzij de strenge vorst afgelopen winter op zijn vaste plekje achter de kassa kon plaatsnemen. De heer Van Kalkeren werd in 2007 benoemd tot Vrijwilliger van het jaar in onze gemeente. Hij is nu door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



De heer Johan van der Burg (68 jaar) uit Lienden is sinds 1970 nauw betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Waardenburg-Neerijnen. Hij ontving er de Zilveren Dr. C.B. Tilanus draagpenning en werd erelid. Hij heeft zich ingezet als instructeur, hulpverlener bij evenementen, jurylid bij EHBO-wedstrijden en fungeert als vraagbaak voor het bestuur. Ook is hij rayonleider geweest van de NODE (Nederlandse Organisatie Docenten EHBO). Momenteel is hij voorzitter en drijvende kracht van de EHBO afdeling Tiel, voorzitter van de wedstrijdcommissie en een schakel tussen hulpverlener en hulpvrager. Ook was hij een aantal jaren penningmeester van de Nederlandse Chow Chow hondenclub. De heer Van der Burg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



De heer Hein Schrama (73 jaar) uit Maurik is een belangrijke spil en steunpilaar in de parochie

H. Suitbertus en de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming in Maurik. Sinds 1978 is hij op vele fronten actief voor deze geloofsgemeenschap. Zo was hij langdurig voorzitter, is hij voorganger bij kerkdiensten en uitvaarten (ook in zorgcentrum De Valentijn) en lid van verschillende werkgroepen. Ook is hij lang betrokken geweest bij de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub de Rijnruiters in Maurik. Verder was hij jurylid bij het Comité Vrijwilligersprijzen van de gemeente Buren en is hij voorzitter van het Comité Herdenking 4 mei Maurik. De laatste jaren zet hij zich daarnaast in voor het Veterinair Historisch Genootschap, Bridgevereniging Lienden, Stichting Veteranen Buren en Probusclub Lingestroom. De heer Schrama is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Mevrouw Thea van Eeden (79 jaar) uit Buren zet zich sinds 2005 in voor mens en dier. Ze is vrijwilliger in Zorgcentrum Oranjehof in Buren, waar ze activiteiten organiseert voor de bewoners en tweedehands én zelfgemaakte spullen verkoopt voor bewonersactiviteiten. Daarnaast is ze onder meer chauffeuse en bijrijder van de dierenambulance van Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel. Verder werkt ze al vele jaren als vrijwilliger bij Wildopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel. Naast de reguliere werkzaamheden maakt ze thuis warmtezakken voor in de couveuses. In 2019 werd mevrouw Van Eeden benoemd tot Vrijwilliger van het jaar in onze gemeente. Nu is zij door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Mevrouw Hils van Amerongen-Janssen (59 jaar) uit Buren zet zich in voor de bewoners van Zorgcentrum Oranjehof in Buren, waar ze onder andere activiteiten begeleidt en helpt bij de bediening. Ook beheert ze er een marktkraam waar tweedehands spullen worden verkocht. Verder is ze actief bij Wildopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel. Ze verzorgt en voedt de dieren, maakt hokken schoon en pleegt onderhoud. Ze werkt samen met haar eveneens gedecoreerde vriendin Thea van Eeden. Mevrouw Van Amerongen was eerder vrijwilliger bij Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel, waarna ze bij de wildopvang terechtkwam. Mevrouw Van Amerongen-Janssen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Mevrouw Bertie Harteman-Overheul (72 jaar) uit Buren is al sinds 1962 actief als vrijwilliger. Dat begon bij de corsoclub, gevolgd door de knutselclub voor meisjes in Buren. Hierna werd zij vrijwilliger bij de Burense Speldagen en secretaris van de weekmarktcommissie Buren. Vervolgens zette zij zich in voor Oranjevereniging Buren en Oranje en Buren bij Kaarslicht. Ook was ze actief bij de Hervormde gemeente Buren, waar ze het kerkblad mede verzorgde en digitaliseerde. Momenteel is mevrouw Harteman-Overheul secretaris van Bridgeclub De Korne in Buren. Ook is ze vrijwilliger bij Buren Toen Theater en bij de Koningin Beatrixschool in Buren, waar ze assisteert bij de creatieve lessen. In 2012 ontving mevrouw Harteman-Overheul het Burens Erezilver van onze gemeente. Nu is zij door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



De heer Bert van Oostveen (69 jaar) uit Lienden werd op 24 april verrast tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van de Alvleeskliervereniging Nederland (AVKV). Het was zijn laatste vergadering als voorzitter van deze landelijke patiëntenvereniging, die onder zijn bezielende leiding een professionalisering doormaakte. Daarnaast had hij een grote rol bij de oprichting van de Pancreatitis Werkgroep Nederland (PWN) en levert hij daarvoor de input vanuit het perspectief van de patiënt bij het ontwerpen van wetenschappelijk onderzoek. Als mede-initiatiefnemer van en vrijwilliger bij de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) vertegenwoordigt hij de belangen van de Nederlandse patiënten in de communicatie met de ziekenhuizen. Burgemeester Meijers vertelde tijdens de digitale ledenvergadering aan de heer Van Oostveen dat hij voor al zijn maatschappelijke verdiensten door de koning is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester bracht vanochtend de versierselen persoonlijk bij de heer Van Oostveen langs in Lienden.

