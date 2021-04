Lintjesregen: Ben kreeg telefoon tijdens boswandeling

Ben van der Voort uit Hemmen (gemeente Overbetuwe), kreeg vanmiddag telefoon op een Limburgs bospad. Hij kreeg het belletje van burgemeester Patricia Hoytink-Roubos met de mededeling dat hij lid is geworden in de orde van Oranje-Nassau.

Ben was met zijn vrouw wandelen en werd compleet verrast. Het telefoongesprek was live te volgen via een livestream vanuit het gemeentehuis in Elst. Morgen als Ben en zijn vrouw weer thuis zijn, wordt de onderscheiding bij hem thuisbezorgd in Hemmen.

De 76-jarige Ben van der Voort krijgt zijn decoratie omdat hij al vanaf 2002 zwerfafval van de straat en uit de natuur haalt in Hemmen en Zetten. Hij doet dat elke dag en hij is ook zo fanatiek dat hij inmiddels veel medestanders heeft gekregen.

'Je heb je gehoorapparaat toch wel bij je?'

Er was maar één ding vreemd aan deze dag vond Ben. Toen hij en zijn vrouw vanmorgen op pad gingen voor een boswandeling vroeg zij aan hem: “Je heb je gehoorapparaat toch wel bij je? Die zou je vandaag wel eens nodig kunnen hebben.” Dat was vreemd, want Ben heeft altijd zijn gehoorapparaat bij zich. Vanmiddag snapte hij dat zijn vrouw zeker van haar zaak wilde zijn.

Gaat Ben het nog vieren dat hij een lintje heeft gekregen? “Ja met doorwandelen in de mooie natuur”, zo laat hij Omroep Gelderland weten.