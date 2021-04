Boosheid in de ziekenhuizen om versoepelingen terwijl zwart scenario dreigt

"Gefronste wenkbrauwen", zegt de een het diplomatiek. "De lontjes zijn kort. Het heeft kwaad bloed gezet", zegt de ander wat directer. Maar uit alle Gelderse ziekenhuizen klinkt hetzelfde chagrijn. Juist op het moment dat het zwarte scenario (dat ziekenhuizen moeten kiezen wie er nog wel en wie niet behandeld wordt, red.) dichterbij lijkt dan ooit, gaan de terrassen weer open en mag je weer winkelen zonder afspraak.

"Op hetzelfde moment dat de versoepelingen vorige week werden aangekondigd, werd hier weer verder opgeschaald. We hebben nu 7 ic-bedden en 18 bedden op de corona-afdeling", vertelt Fabiënne Speldekamp, verpleegkundige op de corona-afdeling van het Slingeland in Doetinchem.

Zo ziek

Ook Speldekamp zou best weer eens naar het terras willen, maar heeft er een dubbel gevoel bij. "Niet iedereen ziet hoe ziek de mensen hier zijn. Dat zien wij wel. Het kan gewoon niet dat we nu al weer naar de terrassen gaan. Dat had echt nog even moeten wachten. Het is heel druk en we moeten alle zeilen bij zetten om het voor elkaar te krijgen."

Tot nu toe lukt het nog, zeggen de ziekenhuizen. Met de nadruk op 'tot nu toe'. Soms lukt het nét om nog ergens anders een ic-bed te vinden. "Het verplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen wordt steeds moeilijker, want ook dáár ligt het vol", vertelt een woordvoerder van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Spannende week

Of er in Ede al gesproken wordt over code zwart? "Hoe definieer je dat? Alles staat al zo lang onder druk: we kunnen al niet de volledige zorg leveren die we willen leveren, we kunnen de kwaliteit al niet meer garanderen. We hopen het deze week te redden en dan hopen we dat de voorspellingen voor daarna kloppen, dat de cijfers gaan dalen."

Ook mensen die door hun gezondheid extra risico lopen bij een coronabesmetting, kijken met argusogen naar de versoepelingen. "Tuurlijk, de rek is er uit, maar ik ben toch huiverig als je ziet dat de cijfers weer oplopen. Ik had liever gehad dat we nog 14 dagen hadden gewacht", zegt Henk Krol, die lymfeklierkanker heeft en daarom nu al gevaccineerd is. "Dat ik nu gevaccineerd ben, geeft mij iets meer zekerheid. Het is een geruststelling, want ik ben bang om corona te krijgen."

