Herdenk en vier de vrijheid bij Omroep Gelderland

Op 4 en 5 mei staat Omroep Gelderland stil bij 76 jaar vrijheid. Vrijheid die niet vanzelfsprekend is. Daarom herdenken we de slachtoffers die voor ons gestreden hebben en staan we stil bij vrijheid.

De herdenkingen en vieringen zijn live te volgen via TV Gelderland, YouTube en het Facebookkanaal van Omroep Gelderland en VRIJ.

4 mei

Op 4 mei vindt om 13.30 uur de jaarlijkse herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen plaats. Nationaal Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. We herdenken de slachtoffers en staan stil bij de vraag wat vrijheid werkelijk betekent. Vanaf 17.20 uur geven we de slachtoffers voor even weer een gezicht in Ereveld vol Verhalen op TV Gelderland.

Jij maakt het verschil

Om 21.20 uur start de exclusieve show Jij maakt het verschil in samenwerking met Nationale Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45). Een groots spektakel met bekende en onbekende Nederlanders die het verschil maken voor onze vrijheid. We herdenken en eren de laatste generatie bevrijders en overlevenden: de verschilmakers van ‘toen’. Wie zijn de verschilmakers van morgen?

Bekende namen die meedoen zijn onder andere Splinter Chabot, Ellen ten Damme, Dr Jean-Luc Murk, Lakshmi, Ruben Hein en Loiza Lamers. Deze bijzondere show met indrukwekkende verhalen en optredens is exclusief te zien bij Omroep Gelderland.

Bevrijdingsdag

Op 5 mei vieren we onze bevrijding vanuit Wageningen. Vanaf 12.00 uur is de Nationale Herdenking van de Capitulatie in 1945 te volgen. Een internationaal herdenkingsmoment voor alle veteranen die op Nederlandse bodem voor onze vrijheid hebben gevochten.

Om 16.00 uur is de Muzikale Tour van de Vrijheid te zien, waarin muziekmakers en verhalenvertellers langs een aantal iconische plekken gaan, die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog.

Tot slot is om 17.25 uur het programma VRIJ te zien op TV Gelderland, waarin de hoogtepunten van 4 en 5 mei worden samengevat. Meer informatie over de programmering is te vinden op www.gld.nl/vrij. Aflevering online terugkijken? Dat kan via Uitzending Gemist.

De uitzendingen in het kader van herdenking en bevrijding vallen onder het project Vrijheid, dat is opgericht in samenwerking met het VFonds en de Provincie Gelderland.