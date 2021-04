Burgemeester Rheden reikt koninklijke onderscheidingen uit

Ton Jansen uit Ellecom is benoemd in als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jansen heeft zich vanaf het moment dat hij lid werd van muziekvereniging Excelsior ingezet als vrijwilliger voor de vereniging. En daarnaast is hij ook actief bij het Sinterklaasfeest in Ellecom, de Oranjevereniging en de vereniging Culturele Evenementen Ellecom.

Yvonne Versteege-van der Wal uit Dieren kreeg maandag telefonisch te horen dat ze ook is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De fysieke uitreiking van de koninklijke onderscheiding vindt later plaats. Ze verricht diverse vrijwilligersactiviteiten, waaronder bijvoorbeeld bij de Ontmoetingskerk in Dieren en bij vluchtelingenwerk in de gemeente Rheden. Ook doet ze ouderenwerk voor Stichting Stoer.