'De overheid houden ze hier het liefst uit de buurt', wie is er eigenlijk de baas in Lunteren?

Problemen op het (christelijke) platteland met 'de overheid' spelen al veel langer. De Politieacademie in Apeldoorn deed er in 2010 al eens onderzoek naar. Jongeren ontworstelen zich aan het juk van de streng-religieuze opvoeding en vinden steun bij elkaar in kleine gemeenschappen waar weinig te beleven valt.

Na incidenten kijken mensen vaak weg, constateerden de onderzoekers toen al. "Juist in deze gemeenschappen worden soms wat al te gemakkelijk problemen ontkend ('dat doen onze kinderen niet’)", stelde de Politieacademie.

Problemen bij horecazaak

Politie en boa's van de gemeente Ede verrichtten zaterdagavond drie aanhoudingen bij een horecazaak in de dorpskom van Lunteren. Dronken klanten hadden het op de handhavers gemunt. Daarbij dreigden ze onder meer een shovel te gebruiken, zoals eerder die week gebeurde bij een persfotograaf in hetzelfde dorp.

De handhavers wilden de horeca-uitbater wijzen op het overtreden van de coronaregels. De beschonken clientèle verhinderde dat. De handhavers verklaarden op sociale media: "De verdachten probeerden ons door middel van geweld de zaak uit te zetten."

Later werd de boodschap offline gehaald.

Op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland wordt wisselend gereageerd op de gebeurtenissen op het terras in Lunteren. Een van hen zegt: "De boa’s waren echt kinderachtig bezig. De jongens kregen één biertje aangeboden. Een van de jongens had zelfs een zoontje van drie jaar bij zich. De boa’s wilden de jongens arresteren en in de boeien slaan in verband met het biertje en toen hebben ze een grapje gemaakt over die shovel. Dat zoontje was overstuur over hoe hardhandig de boa’s de jongens aanpakten. Politie heeft het gelukkig weten te sussen."

Een ander reageert: "Altijd heeft een ander het gedaan. Hoe moet dit dadelijk als de terrassen open gaan met dat dronken zooitje."

De drie verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij de horecazaak in Lunteren zijn na het afleggen van een verklaring heengezonden. "Ze werkten netjes mee en vonden het zelf achteraf gezien ook niet zo handig wat ze hadden gedaan", zegt een woordvoerster van de politie.

Alcoholgebruik

Veel gemeenten worstelen met het alcoholgebruik door jongeren in kleine kernen. In NRC Handelsblad zei alcoholpreventiedeskundige Luuk Miedema uit Terwolde in 2019: "De cultuur is hier heel sterk dat je elkaar niet verlinkt. En dat je elkaar eerst onderling op overlast aanspreekt. De overheid houden ze hier het liefst uit de buurt."

Het religieuze karakter in de kernen speelt een rol, aldus Miedema in de krant. "Hoe ‘zwaarder’ de kerk waar jongeren in opgroeien, hoe groter de neiging om uit dat keurslijf te springen. Wie voortdurend hoort dat je in principe reddeloos verloren bent en niets kunt bijdragen aan je eigen redding gaat op zoek naar een ventiel. Die spanning is anders niet te verdragen."

Bijzonder hoogleraar veiligheid en collectief gedrag Otto Adang schetste in de Stentor eerder dit jaar een wijdverbreid fenomeen. "Je ziet het in plaatsen met hechte gemeenschappen en grote sociale cohesie. Soms staan ouders er bij en die zeggen dan: dat deden wij vroeger ook of zelfs heftiger. Er zijn verhalen bekend over mensen die naar de politie stapten en wiens ruiten vervolgens werden ingegooid."

'Het gezag komt en gaat'

De houding tegenover gezag is dubbelzinnig, zegt Adang. "Aan de ene kant is het gezag via God aangewezen en zijn ze dus heel gezagsgetrouw. Aan de andere kant is het de overheid die in hun ogen van alles fout doet."

Ook zijn handhavers, predikanten en burgemeesters passanten, meent de bijzonder hoogleraar. "Als ze vinden dat de overheid zich onterecht met hen bemoeit, grijpen ze zelf in."

Niet onbelangrijk, constateerde de Politieacademie in haar eerdere onderzoek: de rol van oudere jongeren. Bij een fors deel van de problemen zijn mannen betrokken tot 35 jaar. "Het is een misverstand te veronderstellen dat het alleen maar jongens zijn tot een jaar of 23, die ‐ als ze eenmaal getrouwd zijn – vanzelf uit de problemen groeien."

Politiewetenschapper Jaap Timmer wijst er op dat met de komst van de Nationale Politie de zeggenschap over de politie uit de regio is verdwenen. "Sommige burgemeesters hebben de luxe om het verdwijnen van politie-inzet te compenseren met boa's. Maar dat zijn geen politiemensen. Die moeten plaatselijke verordeningen handhaven. Breng een deel van die landelijke inzet terug naar de regio, daar waar het gezag thuishoort."

Hij noemt de moord op advocaat Derk Wiersum als voorbeeld. "Toen is veel politie uit de regio gehaald om advocaten en officieren van justitie te bewaken. Daar kun je ook de marechaussee voor uitbreiden en inzetten."

Nog een verdachte van shovelaanval in hechtenis

Na het shovelincident in Lunteren van een week geleden zit nog één van de drie verdachten in hechtenis, een 34-jarige man uit Lunteren. De twee andere verdachten, een Lunteraan (55) en een Barnevelder (21) zijn vrijgelaten, maar blijven verdachten.

Het Openbaar Ministerie beslist of het trio voor de rechter moet verschijnen.

