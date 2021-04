Behulpzame horecaman zat diep in de onderwereld, zo beweert justitie

Nog dieper dan voorheen al bekend: een Doesburgse restauranthouder zou volgens het Openbaar Ministerie minimaal één crystal methlab hebben mee helpen opzetten. Hij zou daarbij een verhuurder van een drugslab-locatie hebben bedreigd met brandstichting en een bad zoutzuur. Dat komt naar voren uit lopend onderzoek naar een groep internationaal opererende criminelen die betrokken zijn bij het opzetten van crystal methlabs in Nederland en België.

De horecaman is iemand die in de Hanzestad bekend staat vanwege zijn afhaalmaaltijden, die hij soms hoogstpersoonlijk aan de deur kwam langsbrengen. Ook runde hij een telefoonwinkel. Inmiddels zit hij al een half jaar vast. Het restaurant dat hij samen met zijn broer draaide aan de Meipoortstraat is in februari gesloten, op last van burgemeester Loes van der Meijs. Ook een woning aan de Magnolialaan is in verband met hetzelfde onderzoek afgegrendeld.

Versleutelde communicatie

Het nieuws komt naar voren in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar een groep Zuid-Amerikaanse en Nederlandse verdachten. Ze worden ervan verdacht actief te zijn geweest met het opzetten van een keten aan methlabs in Nederland en België.

Justitie ziet de horecaman uit Doesburg als een van de financiers van de organisatie, zo meldt RTV Oost. Hij zou richting zijn Zuid-Amerikaanse partners verschillende locaties voor drugslabs in de Gelderse en Overijsselse regio 'in de aanbieding' hebben gehad. Ook zou hij ze hebben gevraagd om een boodschappenlijst met productiematerialen als ketels en pannen. Berichten die hij verstuurde via encryptiediensten als Wickr en Signal.

'Kutmexicanen'

Op basis van dit aanbod 'kozen' leden van het Mexicaanse kartel - waarmee de Doesburger in contact stond - voor een sportschool in het Overijsselse Vroomshoop. Gedurende het vorige jaar zou de Doesburger betrokken zijn geweest bij het in orde maken van dit adres voor de productie van drugs. Activiteiten waarbij hij de verhuurder van het pand zwaar onder druk zou hebben gezet, zo valt te lezen in het strafdossier. Zo zou de restauranthouder de verhuurder hebben gedreigd met brandstichting. En niet veel later volgde een dreiging met 'een bad vol zoutzuur'.

Uit chats blijkt dat 'Arnhem' zich vervolgens ook eigenaar voelde van het methlab en derhalve denigrerend sprak over de Zuid-Amerikaanse zakenpartners. Het waren maar 'Kutmexicanen'.

Methlab Baak

November 2020 volgde een politie-inval waarbij de sportschoolhouder uit Vroomshoop werd gearresteerd. De aanhouding van de Doesburger volgde niet veel later. Bij die gelegenheid trof de politie ook hennep en een gaspistool aan.

In hetzelfde onderzoek werd eind vorig jaar ook een inval gedaan bij een boerderij in het Gelderse Baak. Daar trof de politie een methlab in opbouw. Twee man, waaronder de eigenaar van het pand, zijn toen opgepakt. Zij moeten voorkomen in een andere strafzaak. In dat onderzoek kwam onlangs naar voren dat een Nederlandse Marokkaan uit Leiden geldt als de financier van deze operatie.

