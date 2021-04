Dankzij dit bedrijf uit Ruurlo happen we met z'n allen in een tompouce

Dat er deze dagen miljoenen tompoucen van de band rollen - en we er vervolgens onze tanden in zetten - komt mede door een Achterhoeks bedrijf. In Ruurlo maken ze apparatuur waarmee slagroom en glazuur perfect op onze tompoezen terecht komen.

Fergus van Beek van Bronkhorst High-Tech wijst naar het oranje gebakje dat hij vast heeft. "Die slagroomstreep die er bovenop, dat is het resultaat van dat je met techniek lucht in de room blaast. Zodat ie mooi stevig blijft, maar er ook weer niet te veel slagroom op de tompoes komt."

Grote productie

Die lucht in de room blazen gebeurt met een 'massflowmeter'. Een techniek die ontwikkeld is door het bedrijf. De 'meters' voor het meten en regelen van gassen en vloeistoffen worden gemaakt in Ruurlo en Neede. Het bedrijf is de enige producent op dit gebied in Nederland. "Wij leveren vooral aan bedrijven die machines maken waarmee die technologie mogelijk wordt."

Hadden we zonder het technische hoogstandje uit Ruurlo niet zo massaal tompoezen kunnen eten? "Waarschijnlijk niet in die grote hoeveelheid, want dat zou dan wel moeilijk zijn als al die slagroom handmatig geklopt had moeten worden en op de tompoezen gespoten zou moeten worden. Dus ja, dat klopt", lacht van Beek.

Chips en toetjes, maar ook brillenglazen

Naast de voedingsindustrie (bij het maken van chips, toetjes en het verpakken van groente) worden de meet- en regelinstrumenten van Bronkhorst wereldwijd gebruikt in onder meer de gezondheidszorg, chemische laboratoria en de productie van zonnepanelen.

"Je kan er bijvoorbeeld ook laagjes mee aanbrengen aan de binnenkant van een melkpak of een fles, zodat er een coating ontstaat, zodat het product in de verpakking niet achteruit gaat in smaak. Of het aanbrengen van hard materiaal op brillenglazen, zodat er geen krassen ontstaan", aldus Van Beek.

Koning in Eindhoven: dé technologieregio

De Koning is vandaag op bezoek in Eindhoven, voor een bezoek aan dé technologieregio van Nederland. Maar in de Achterhoek zitten volgens van Beek ook veel innovatieve, technische bedrijven. Al wordt dat volgens hem niet altijd zo gezien.

“Het is minder bekend, maar dit is echt een stuk Nederland waar veel bedrijven met passie voor techniek en ontwikkelingen zitten. Dus ja, de Achterhoek zou wat meer op de kaart mogen komen te staan om bekend te worden op dit technische gebied."

Nieuwe uitdaging?

In andere delen van het land heeft de Achterhoek volgens Van Beek niet het imago om hier te willen werken in de hightech. "Daar zou best wel wat meer aandacht voor mogen zijn. Bijvoorbeeld dus ook vanuit de koning, om te stimuleren dat dit een gebied is dat de aandacht mag hebben.”

Maar als het in de Achterhoek dan barst van de innovatieve ideeën, kan er dan niet iets bedacht worden waarmee we de tompouce iets makkelijker naar binnen kunnen schuiven? "Dat lijkt me een mooie technische uitdaging, om te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden."

Als men het over hightech bedrijven heeft dan doelt men op bedrijven die op technologisch gebied voorop lopen.

