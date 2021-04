Krachttraining tegen opvliegers: 'Het is helaas nog veel te vaak een taboe'

Zes collega's komen bijeen in de fysiotherapiezaal van het ziekenhuis. De een doet de leg press, de andere de leg extention, een derde trekt aan een apparaat om haar armen te trainen. Het zijn stuk voor stuk oefeningen om de grote spiergroepen van het lichaam te trainen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Uit recent Scandinavisch wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat krachttraining een positief effect kan hebben op overgangsklachten zoals opvliegers", vertelt prof. dr. Hans Zwerver, sportarts bij het Edese ziekenhuis en hoogleraar sportgeneeskunde (UMCG).

Hij legt uit dat deze oefeningen een zwaardere belasting zijn dan bijvoorbeeld wandelen. Daardoor komen er endorfinestofjes vrij. Die zorgen dat je je lekkerder voelt, maar hebben ook invloed op de temperatuurhuishouding van het lichaam. De oefeningen zouden dus opvliegers moeten verminderen. "Met deze studie willen we vaststellen of dit waar is. Uiteindelijk willen we een trainingsprogramma ontwikkelen, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de overgangsklachten vermindert."

Intensief programma

"Het trainingsprogramma is intensief", vertelt hij. "De deelnemende vrouwen trainen vijftien weken lang, drie keer per week. De training zelf bestaat uit acht verschillende krachtoefeningen. Samen met de fysiotherapeuten begeleiden, coachen en motiveren we de deelnemers gedurende dit traject."

Vooraf werd een nulmeting gedaan. De deelnemers vulden een vragenlijst in waarmee hun overgangsklachten in kaart gebracht werden. Daarnaast werd hun fysieke conditie vastgesteld door middel van een maximale krachtinspanningstest en een sportmedisch onderzoek. Zwerver. "Op 7 april zijn we gestart en vanaf nu evalueren we wekelijks met de deelnemers hoe de krachttraining bevalt en wat de status is van hun overgangsklachten. Daarnaast voeren we tussentijdse metingen uit waarmee we hun voortgang vaststellen."

Grote belangstelling

Er bleek meteen al veel belangstelling te zijn voor de pilottraining. Na een oproep onder de vrouwelijke medewerkers van het ziekenhuis meldden meer dan 40 vrouwen zich aan. Op basis van de ernst en het type overgangsklachten is een selectie gemaakt. Uiteindelijk is een groep van zes vrouwen gestart.

Eén van de deelnemers is Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. "Dat er zoveel belangstelling is voor de pilottraining, van zowel medewerkers als van mensen en zorgverleners buiten het ziekenhuis, geeft aan dat het onderwerp leeft", vertelt ze.

"Helaas is de overgang nog veel te vaak een taboe. Vrouwen weten niet goed of en hoe ze iets aan hun klachten kunnen doen. Zonde, want vaak is er wel iets aan te doen. Het aanpassen van je leefstijl, dus gezond eten en voldoende bewegen en slapen, kan bij sommige klachten echt helpen. Met dit onderzoek hopen we nog meer te ontdekken over het effect van leefstijl op de overgang. En zelf ben ik natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar het effect van de krachttraining op mijn overgangsklachten."