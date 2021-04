Achterhoek wil Oude IJssel beter benutten

“Het kan allemaal nog wel een tandje beter”, zegt wethouder Ben Hiddinga van Oude IJsselstreek. “Zodat we nog meer de potentie van het water kunnen gebruiken.” Naast Oude IJsselstreek zijn Doetinchem, Bronckhorst, Aalten, Montferland en Doesburg betrokken bij de inspiratiekaart, die door twee ontwerpbureaus is opgesteld. “De kaart moet een routekaart worden voor de ontwikkelingen binnen het gebied van de Oude IJssel”, aldus heemraad Berend Jan Bussink namens het waterschap, die hoopt dat onder meer ondernemers enthousiast raken. “Maar het is ook voor de afstemming tussen diverse overheden.”



In elke betrokken gemeente zijn 'kansen' ingetekend. Van de aanleg van een rondweg bij Hummelo, tot het omvormen van de leegstaande waterzuivering in Doetinchem tot recreatiehotspot. “De plannen zijn nog niet zo heel erg concreet, maar dat verschilt wel per gemeente”, schetst wethouder Hiddinga, die in Oude IJsselstreek onder meer kansen ziet voor de aanleg van een jachthaven bij het DRU-terrein in Ulft. “We hebben afgesproken dat het een inspiratiebron is van waaruit we verder kunnen doorwerken. Elke gemeente kan het in zijn eigen tempo oppakken.”



Varen van Doesburg tot Bocholt

Een van de vier thema's waar partijen mee aan de slag gaan is vaarwegbeheer. Zo zou de Oude IJssel van het Duitse Bocholt tot de IJssel bij Doesburg bevaarbaar moeten worden, onder meer voor recreatie. Of er daadwerkelijk een bever en mangrovebos komt tussen Terborg en Doetinchem weet ook heemraad Bussink niet: “Maar als je weet dat je met elkaar een product hebt te bieden aan de bezoeker, de bewoner of de mensen die hier vertoeven. Dan denk ik dat we daar een goede slag in kunnen maken.”





