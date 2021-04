Ook de bediening mag het terras weer op: 'Niet naar je drankjes kijken'

Maar hoe word je een goede ober of serveerster? Goede bediening is een vak apart dat niet iedereen gelijk in de vingers heeft. Daar weten ze alles van op de vakschool voor de horeca in Wageningen.

In de branche zijn duizenden vacatures. "Dat aantal wordt alleen maar groter naarmate er meer versoepeld wordt", zegt docent Luc Poelen van de vakschool. Tips voor aankomende obers en serveersters heeft hij genoeg.

'Twijfel niet'

"Zorg dat je zelfverzekerd bent", begint hij. "Twijfel niet. Houd je hand recht en kijk voor je."

Leerlinge Elise van de Wageningse vakschool heeft ook nog een tip voor het personeel dat woensdag na maandag van binnen zitten weer naar buiten mag. "Niet naar je drankjes kijken. Let niet op je dienblad."

De tips nog even op een rijtje:

Wees zelfverzekerd

Houd je hand waarop het dienblad rust recht

Kijk voor je en kijk niet naar de drankjes

Luister naar de bijdrage op Radio Gelderland van Michiel Fukking.

Terras open: wat mag en wat niet

Het is niet zo dat we vanaf woensdag 'helemaal los kunnen gaan' op het terras. Terrassen buiten mogen open zijn 12.00 uur tot 18.00 uur. Per terras is het maximumaantal gasten gesteld op 50.

Er gelden vaste zitplaatsen en zelfbediening mag niet. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Gaat het om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel. De regel van 1,5 meter afstand houden geldt dan niet.

Naar het toilet?

Moet je na al die wijntjes of tafelwatertjes naar de wc? Dat is geen probleem. Je mag binnen betalen, naar het toilet en ook gebruik maken van de garderobe. Let op: binnen is een mondkapje verplicht.