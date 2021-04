Naar een gezonde stad met de Voedselagenda

Waarom een Voedselagenda?

Elke dag houden we ons bezig met voedsel. We eten 3 maaltijden per dag om energie te krijgen om te kunnen werken en te ontspannen. Maar niet iedereen heeft het geld om gezond en bijv. biologisch voedsel te kopen. En ongezond eten kan tot serieuze klachten leiden. Ook heeft de manier waarop we voedsel verbouwen, maken in een fabriek, en met eten omgaan veel invloed op de aarde. De gemeente vindt het daarom heel belangrijk om te werken aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

Met een uitgewerkte Voedselagenda wil de gemeente bereiken dat Wageningen een gezondere en duurzamere stad is, een sterkere lokale economie heeft, er minder armoede is en we een vitaal buitengebied hebben. Bovendien biedt de Voedselagenda kansen voor Wageningen als stad van innovatie en kennisontwikkeling.

Praat mee!

Inwoners van Wageningen zijn welkom om mee te denken over wat er in de Voedselagenda komt te staan. Dat kan op verschillende manieren:

Op 28 april van 19.30 – 21.00 uur kunnen Wageningse inwoners meepraten over de Voedselagenda in een online bijeenkomst. Bent u er ook bij? Meld u aan via wageningenduurzaam.nl

Tot 10 mei kunt u via het platform Stem van Wageningen uw ideeën delen. U maakt dan kans op een ‘lekker duurzaam en lokaal’ pakket.