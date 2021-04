Na 70 jaar dreigt sluiting voor speeltuin, kinderen komen in actie

"Als de speeltuin dicht gaat vind ik dat heel erg, want je kan hier als kind spelen en als je later zelf kinderen hebt kunnen die hier ook mooi spelen." Dit commentaar op de dreigende sluiting van Kindervreugd is niet van een vader of moeder, maar van de 10-jarige Nanda. En toch maakt zij zich duidelijk zorgen over haar favoriete plek in de wijk Molenveld. Al heeft zij geen weet van de budgetproblemen die de speeltuin parten spelen.

Tekst gaat verder na de video:

Corona

Want mede door de coronacrisis loopt het aantal gezinnen dat een abonnement heeft, fors terug. Ook is de speeltuin al maandenlang gesloten en mogen er geen bingo's en kinderfeestjes worden gehouden. Dat alles zorgt voor sterk dalende inkomsten, met de vrees dat Kindervreugd nog dit jaar moet sluiten.

Van kind naar vrijwilligster

Ria van Halteren is nu 72 jaar en zat als kind al in de speeltuin en is nu alweer 18 jaar vrijwilligster: "Die speeltuin ken ik al mijn hele leven. Eerst als kind, toen als moeder, daarna als oma en nu als vrijwilligster. Kindervreugd moet blijven bestaan."

Ria gaat door: "We zijn een zelfstandige vereniging, doen alles zelf. Het onderhoud, gas, water en licht, verzekeringen, het pachten van de grond, maar daar is wel geld voor nodig. Normaal gesproken halen we dat geld uit de bingo-avonden maar die mogen door corona al heel lang niet".

De prijs van het lidmaatschap verhogen wil de vereniging niet. Ria: "De speeltuin kost nu 22,50 voor een heel jaar voor één gezin. En dat willen we graag zo houden voor iedereen."

Kinderen in actie

De 13-jarige Isabella, Kiana en haar vriendin Nanda willen de speeltuin niet zomaar ten onder laten gaan. Ze zijn zelf geld gaan inzamelen. Volgens Isabella zijn ze heel doordacht te werk gegaan. "We hebben flessen ingezameld en hebben in de omgeving gewoon ook om een kleine bijdrage gevraagd. Want niet iedereen kan vijf euro geven. We hebben in totaal 307,80 euro opgehaald en dat gaan we vandaag aan Ria geven."

Doneeractie

De lokale partij SP springt ook in de bres voor de speelplek en is een doneeractie gestart. Doel is om minimaal vijfduizend euro in te zamelen. De SP wil daar zelf tien procent van bijdragen. Inmiddels zou volgens SP-er Nicole Hammink al bijna de helft van het streefbedrag binnen zijn. "Maar we gaan ook gewoon bij bedrijven aankloppen en ze vragen of zij willen helpen."