Wees alert: grotere kans op natuurbranden in hele provincie

Fase 2 gaat in de nacht van zondag op maandag in. Het initiatief daarvoor wordt genomen door Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, dat gespecialiseerd is in natuurbranden. Zondagochtend woedde er nog een heidebrand in Uddel, maar dat is volgens woordvoerder Marijke van Dijk niet de directe aanleiding van de opschaling.

Zie ook: Heide in vlammen bij Uddel, mogelijk brandstichting

Voor het opschalen wordt naar een tal van aspecten gekeken. “We hebben meerdere meetstations op de Veluwe, die we elke dag uitlezen. Ook staan we in contact met onze groene partners, zoals Staatsbosheheer. Op basis daarvan bepalen we het risiconiveau”, zegt Van Dijk.

Niet alleen de langdurige droogte en temperatuur speelt een rol, de wind is volgens haar misschien wel de belangrijkste indicator. Een natuurbrand kan zich namelijk zeker bij harde wind snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

Open vuur

Het natuurbrandseizoen loopt doorgaans van begin maart tot september of oktober, vertelt de woordvoerder. De huidige opschaling komt dus relatief laat. In Midden- en West-Brabant en Noord-Limburg geldt al fase 2.

Voor de veiligheidsregio's verandert er volgens Van Dijk niet van de één op de andere dag iets. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn weliswaar extra alert, maar fase 2 is vooral een 'handelingsperspectief' voor de burgers. “We vragen net wat alerter te zijn dan normaal. Maar eigenlijk hoop ik dat mensen altijd hun sigaretten in de prullenbak gooien of voorzichtig zijn met open vuur in de natuur.”

Wat betekent fase 2 voor jou?

Deze tips zijn te vinden op de website Natuurbrandrisico.nl:

Je mag hoogstwaarschijnlijk niet meer stoken, ook al heb je een ontheffing van het stookverbod.

In sommige delen van het land mag je van de terrein- of natuureigenaren geen open vuur stoken in of bij de natuur.

Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's of video te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.

Houd er rekening mee dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.

Houd op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval en parkeer je auto niet in hoog en droog gras.