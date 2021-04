Gemengde gevoelens bij Vitesse na kraker in De Kuip: 'We verdienden meer'

Zijn ploeg was de morele winnaar in De Kuip, waar ongeveer 6500 supporters voor een ouderwets prettige sfeer zorgden. Ook Vitesse had daar van genoten, met Oussama Tannane voorop. "Het is heerlijk, want als voetballer doe je het hier ook voor. Zeker voor een speler zoals ik met creativiteit. Het schreeuwen en het schelden hoort erbij als je een uitwedstrijd speelt. Je wil voetballen voor publiek, dus dit was echt weer mooi."

Vitesse had in De Kuip de beste kansen, vooral in de omschakeling. "Ik vond dat we de eerste helft controleerden", vond Letsch. Vooral Openda had zeker twee keer moeten scoren. "Het is wat ons te vaak overkomt. We krijgen best veel kansen, maar maken ze dan te weinig af. Dan doe je jezelf tekort. Ik vond ons beter en uiteindelijk hadden we na negentig minuten met veel strijd in deze wedstrijd wel meer verdiend."

Compliment

Tannane kon zich daar wel bij aansluiten. "Ik ben trots op het elftal. En we zijn allemaal mensen he? Iedereen kan kansen missen. Het is goed dat we alles in eigen hand blijven houden nu. Vier wedstrijden nog, vier finales. En wie weet wat er nog met AZ gebeurt. Zelf vond ik het wel aardig gaan. Ja, ook in de tweede helft. Fer werd gewisseld. Dat zie ik als een compliment voor mij."

Letsch worstelde met zijn gedachten in de catacomben van De Kuip: "Ik zit met gemengde gevoelens. Het is teleurstellend dat we niet winnen en daardoor afstand nemen van Feyenoord. Maar aan de andere kant is het zo dat het gat twee punten blijft. Het is niet makkelijk om na een zware bekerfinale een week later zo terug te komen als vanmiddag. Ik vind dat knap."

Nadeel

De Duitser had overigens net als Tannane genoten van het publiek. "Ik heb voor de wedstrijd al gezegd dat ik alleen maar blij ben met weer mensen in de stadions. Natuurlijk is dat bij Feyenoord in ons nadeel, maar we zijn daar goed mee omgegaan."

Vitesse moet het overigens volgende week thuis tegen PEC Zwolle doen zonder vier basisspelers. Wittek, Tronstad, Bazoer en Rasmussen zijn dan geschorst.