Campings staan ramvol: 'Dat buitenland komt wel weer'

Ook op camping De Grote Altena in Oosterhout moeten ze nee verkopen. Ramvol zitten ze. In Gelderland vakantieland is het duidelijk een gekkenhuis, constateert ook campingbaas George Akkerman na zo vaak te hebben moeten zeggen dat de camping volledig bezet is. "Mensen zijn teleurgesteld."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Gewoon lekker in eigen land'

Tineke en Willem Corman uit Duiven is het gelukt. Die zitten prinsheerlijk voor de voortent. "We gaan eigenlijk ieder jaar wel naar het buitenland", vertelt Tineke. "Sowieso de zomervakanties. Spanje, Italië. Sinds vorig jaar dan niet. Dit jaar hebben we ook besloten om niet te gaan. Dus dit jaar is het gewoon lekker in eigen land."

En dat bevalt ze prima. "Er is altijd hiervoor wat te zien van de schepen die voorbij varen en wat wil je nog meer", stelt Willem vast, terwijl hij tevreden van zijn koffie genieten. De camping ligt pal aan het Waalstrand. In de verte tekenen de bruggen van Nijmegen tegen de horizon af. Tineke: "Er zijn ergere dingen, denk ik dan maar. Weet je, en dat buitenland dat komt wel weer."

'Normaal naar Zuid-Frankrijk'

Ook Bianca en Paul van Kessel uit Vlijmen hebben gemazzeld. Ook zij kunnen kamperen in eigen land. "Normaal naar Zuid-Frankrijk aan de Côte d'Azur", schets Paul het contrast. "Door de corona zijn we hier eigenlijk terecht gekomen, omdat we niet naar het buitenland konden", vult Bianca aan. Paul: "En dat is zo goed bevallen dat we dit jaar een seizoensplaats hebben en volgend jaar ook weer."

Wie zo’n Gelders vakantiestekje in de wacht wil slepen, moest en moet er rap bij zijn. Dat hebben de campinggasten in Oosterhout ook ervaren. "Vorig jaar juli hebben we dat al moeten regelen", herinnert Paul zich. "Om dit jaar hier te kunnen staan."

Willem heeft het net zo meegemaakt. "Wie het eerste komt, wie het eerst maalt, geldt ook nog steeds op een camping." Paul: "Ik hoorde gisteren dat alles in de meivakantie in heel Nederland volgeboekt zit." Hij lacht: "Ze zijn massaal op Nederland gedoken."