Buurtschap in rep en roer: '400 arbeidsmigranten hier? Ik vermoed het ergste'

In het Veluwse buurtschap wonen zo'n twintig mensen. Naast een militaire basis, het natuurschoon en de oude straaljager bij Museum Vliegbasis Deelen valt er weinig te beleven.

Vrezen voor het ergste

"We zijn destijds gevallen voor de rust", vertelt Tim Arends. Hij woont met zijn gezin pal aan het terrein waar de arbeidsmigranten moeten komen. Als de plannen doorgaan, vreest hij het ergste. "Een brief die ik stuurde met een aantal vragen, bleef onbeantwoord. Dat doet mij het ergste vermoeden."

Jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep bestierde de Kop van Deelen, zoals het terrein heet. In de zomer sloot de vestiging zijn deuren. Investeerder Rosewood Group uit het Brabantse Best kocht het geheel op.

Waar Arends niets hoorde, beantwoordt de investeerder vragen van Omroep Gelderland wel. Navraag leert dat het terrein een zorglocatie moet worden. Maar het kan even duren voordat dat rond is.

400 werknemers, voor tien jaar

De gemeente Ede kreeg daarom het verzoek om de omgevingsvergunning te wijzigen, zodat er tijdelijk arbeidsmigranten kunnen wonen in de gebouwen op het terrein.

Investmentmanager Mike van Esdonk schrijft: "Wij zijn voornemens om het in de tussenfase in te zetten als huisvestingslocatie ten behoeve van 400 arbeidsmigranten, voor een maximale duur van tien jaar."

'Er is hier helemaal niets'

Inwoner Tim Arends begrijpt niet dat je in zo'n klein buurtschap honderden mensen wilt huisvesten: "Dat is natuurlijk een disbalans van heb ik jou daar. Er is hier geen bus, er is geen winkel, er is helemaal niets. Je ziet en leest overal, dat is niet verzonnen, dat er veel overlast is waar dit soort mensen in zo'n grote concentratie bij elkaar zit."

Inwoners van Deelen overleggen over de komst van arbeidsmigranten. Foto: Omroep Gelderland

Tegenover de ingang van de Kop van Deelen tuigt oud-politieagent Anne Hoogkamp ieder jaar zijn kersenkraam op. Van heinde en verre komen ze voor zijn fruit, vertelt hij. Ook hij vindt zoveel arbeidsmigranten in het buurtschap een onzalig plan.

Dagopbrengst jatten

Als hij zijn kraam straks onbewaakt moet achterlaten in de nachtelijke uren gaat Hoogkamp niet met een gerust hart naar huis: "Kijk, als hier 400 arbeidsmigranten komen, die zich in het weekend te buiten gaan aan veel aan Bacchus offeren (drinken, red.), dan kan dat problematisch worden."

De ondernemer vreest voor de veiligheid van hem en zijn vrouw. In het verleden werd hij overvallen, toen onverlaten zijn dagopbrengst wilden jatten. "Toen kon ik mij nog goed verdedigen", vertelt hij. "Maar die tijden zijn voorbij."

'Mensen werken hard'

Denkt Hoogkamp dan dat arbeidsmigranten per definitie criminelen zijn? "Natuurlijk, dit zijn mensen die hard werken en daarna moe zijn", zegt hij vertwijfeld. "Maar het hangt uiteindelijk erg af van de doelgroep die ze hier gaan huisvesten."

De kersenkraam van Anne Hoogkamp vlak voor de ingang van het oude jeugdzorgterrein. Foto: Facebook Kersen op de Veluwe

Wat is er mis met deze plek?

Een terrein met kant-en-klare gebouwen, met alle ruimte eromheen, je zou zeggen dat het bij uitstek een plek is om arbeidsmigranten op te vangen. Daarnaast, ook zij moeten toch ergens wonen?

Arends: "Dat zij ergens heen moeten, snap ik. En dat het niet leuk is voor mensen die ernaast wonen, daar kan ik ook wel inkomen. Maar dit is gewoon op een heel makkelijke manier snel cashen."

Een aantal van 400 vinden hij en zijn vrouw echt te fors: "Als ik naar de gebouwen kijk, dan zou ik mij kunnen voorstellen dat je daarin misschien tien of vijftien man kan huisvesten. En volgens mij staan er iets van tien gebouwen."

Eén van de gebouwen waar mogelijk arbeidsmigranten komen. Foto: Omroep Gelderland

Alles bij elkaar kom je dan op 100 of 150 man. "Nog altijd een behoorlijk aantal", vindt Arends. Maar daarmee stouw je de gebouwen in ieder geval niet tjokvol, denkt hij. "Daar zijn ze nooit voor gebouwd."

Ede neemt besluit

Het liefst zien de familie Arends, hun buren en ondernemer Hoogkamp dat zorg en wonen terugkomt op het terrein. Dat past volgens hen beter in de omgeving.

De Rosewood Group heeft dus tijd nodig om zoiets op poten te zetten. De gemeente Ede moet nu beoordelen of zij tot die tijd toestemming verleent voor de huisvesting van arbeidsmigranten.